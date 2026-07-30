Il Capogruppo del PD: a breve si affronterà concretamente e speditamente la richiesta di autorizzazione e di accreditamento avanzata da Fondazione Stella Maris. Non faremo mancare la nostra puntuale attenzione e vigilanza



"Su nostra richiesta lassessore alla salute, Cosimo Latronico, in audizione questa mattina in Seconda commissione, ha dato chiari indirizzi condividendo la necessità di procedere nella sperimentazione gestionale". Lo dichiara il Capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

"A settembre, come da impegno assunto, sarà riunita la Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione e del Gruppo Tecnico Paritetico, istituiti nellambito del protocollo dintesa tra Regione Basilicata e IRCCS Stella Maris. Sarà questa la formale circostanza per affrontare concretamente e speditamente questioni attinenti a richiesta di autorizzazione e di accreditamento avanzata dalla Fondazione Stella Maris, con particolare riferimento ai servizi destinati ai bambini in età scolare e alle relative ricadute sulla programmazione regionale, anche sotto il profilo tariffario e del fabbisogno assistenziale previsto dalla normativa e dalle deliberazioni vigenti, tra cui la n. 193/2017".

"Ovviamente - conclude Lacorazza - non faremo mancare la nostra puntuale attenzione e vigilanza affinché si proceda dal mese di settembre nellavvio di un confronto con lauspicio che si possano fare concreti passi avanti".