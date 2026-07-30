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La voce della Politica
|Pittella: cordoglio per la scomparsa di Nicola Petruccelli
30/07/2026
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto"
"La figura di Nicola Petruccelli lascia un'eredità di impegno e di dedizione che appartiene non solo alla comunità di Senise, ma all'intera Basilicata. Medico e già sindaco, ha interpretato con rigore e umanità il proprio ruolo, contribuendo con il suo lavoro e la sua presenza alla crescita civile della sua comunità". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che così prosegue: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso l'impegno".
"Ai familiari e alla comunità di Senise rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, - afferma Pittella - i sentimenti del più sincero cordoglio e della più sentita vicinanza."
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archivio
|La Voce della Politica
|30/07/2026 - Potenza, la città delle opportunità perdute. Telesca smetta di cercare alibi e inizi finalmente ad amministrare
Le dichiarazioni del sindaco Telesca e della sua maggioranza sul bando regionale per la rigenerazione urbana rappresentano lennesimo tentativo di scaricare su altri le responsabilità di unAmministrazione che, in poco più di un anno, ha trasformato Potenza nella città delle...-->continua
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|30/07/2026 - Uilm Fismic. Vertenza FDM: contano i fatti, non le polemiche
Sulla vertenza FDM in queste ore assistiamo a polemiche e prese di posizione che rischiano di distogliere lattenzione dallunica vera priorità: il futuro dei lavoratori.
La crisi dellazienda è iniziata con la perdita della commessa Stellantis. Da qu...-->continua
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|30/07/2026 - Lagonegro: Materia e Sacro le opere inedite di Enzo De Filippo esposte nella chiesa di Sant'Anna
La chiesa di Sant'Anna di Lagonegro accoglie" Materia e il Sacro", la mostra che riporta alla luce una selezione di opere inedite di Enzo De Filippo, artista lagonegrese scomparso nel 2012. Un evento di grande valore culturale, promosso dal Salotto Donata Doni...-->continua
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|30/07/2026 - M5S. Il 3% arriva quando è già troppo tardi. La Basilicata non si compensa, si pianifica
In Consiglio regionale si è finalmente discusso di politica energetica e, ancora una volta, il tema è entrato in aula perché ce lo ha portato lopposizione. Quello che abbiamo detto in Consiglio lo ripetiamo qui, fuori dallaula, perché i lucani hanno il dirit...-->continua
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|30/07/2026 - Senato, Rosa (FdI): iniziativa per fare il punto su Commissario Straordinario acque reflue
Si è tenuta oggi, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la conferenza per fare il bilancio dei tre anni di mandato del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione delle Acque Reflue e il Riuso, prof. Fabio Fatuzzo. Allincontro sono intervenut...-->continua
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|30/07/2026 - Fondazione Stella Maris, Chiaromonte. Lacorazza: a settembre parte il confronto
Il Capogruppo del PD: a breve si affronterà concretamente e speditamente la richiesta di autorizzazione e di accreditamento avanzata da Fondazione Stella Maris. Non faremo mancare la nostra puntuale attenzione e vigilanza
"Su nostra richiesta lasses...-->continua
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|30/07/2026 - Pittella: cordoglio per la scomparsa di Nicola Petruccelli
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"La figur...-->continua
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