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Pittella: cordoglio per la scomparsa di Nicola Petruccelli

30/07/2026

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto"

"La figura di Nicola Petruccelli lascia un'eredità di impegno e di dedizione che appartiene non solo alla comunità di Senise, ma all'intera Basilicata. Medico e già sindaco, ha interpretato con rigore e umanità il proprio ruolo, contribuendo con il suo lavoro e la sua presenza alla crescita civile della sua comunità". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che così prosegue: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso l'impegno".

"Ai familiari e alla comunità di Senise rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, - afferma Pittella - i sentimenti del più sincero cordoglio e della più sentita vicinanza."




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