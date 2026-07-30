Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto"



"La figura di Nicola Petruccelli lascia un'eredità di impegno e di dedizione che appartiene non solo alla comunità di Senise, ma all'intera Basilicata. Medico e già sindaco, ha interpretato con rigore e umanità il proprio ruolo, contribuendo con il suo lavoro e la sua presenza alla crescita civile della sua comunità". Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che così prosegue: "Nel ricordarlo, il pensiero va ai valori che hanno accompagnato il suo percorso umano e istituzionale e che continueranno a rappresentare un riferimento per quanti lo hanno conosciuto e ne hanno condiviso l'impegno".



"Ai familiari e alla comunità di Senise rivolgo, a nome mio e del Consiglio regionale della Basilicata, - afferma Pittella - i sentimenti del più sincero cordoglio e della più sentita vicinanza."



