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La voce della Politica
|Francavilla Comunità Futura: 'chiarezza sul ricorso al TAR e sui finanziamenti''
30/07/2026
|La continua campagna di comunicazione promossa sui social dalla lista "Insieme Si Può" e da Romano Cupparo dimostra come il risultato delle ultime elezioni amministrative continui a essere oggetto di contestazione.
Pur dichiarando di aver accettato il responso delle urne, per la prima volta nella storia istituzionale del Comune di Francavilla in Sinni è stato presentato un ricorso al TAR, fondato sull'ipotesi della cosiddetta "scheda ballerina".
La memoria difensiva depositata dall'Amministrazione comunale documenta in maniera puntuale l'infondatezza delle censure avanzate. Senza entrare nel merito delle questioni giuridiche, è sufficiente richiamare un dato oggettivo: nei verbali delle quattro sezioni elettorali non risulta alcuna contestazione relativa alle operazioni di voto o di scrutinio.
Per questo riteniamo che continuare ad alimentare dubbi sulla regolarità delle elezioni, in assenza di riscontri oggettivi, non contribuisca a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. L'auspicio è che il confronto politico possa concentrarsi sulle esigenze della comunità e sulle proposte per il futuro di Francavilla.
Anche in merito ai recenti finanziamenti concessi dalla Regione Basilicata 400.000 euro per gli interventi di valorizzazione dell'area del Rifugio La Caserma e dell'Oasi del Bosco Rubio e 120.000 euro per la progettazione del parcheggio di Piazza San Francesco è opportuno fare chiarezza.
La pubblicazione delle richieste di finanziamento inviate alla Regione rappresenta soltanto l'avvio di un procedimento amministrativo. Ottenere un finanziamento richiede infatti un'attenta individuazione dei canali di programmazione, un costante confronto con gli uffici competenti e il monitoraggio dell'intero iter.
L'Amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Ciancia ha individuato il Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020 quale strumento di finanziamento e ha seguito costantemente il procedimento attraverso un'interlocuzione continua con la Giunta regionale e gli uffici competenti, contribuendo al positivo esito delle richieste.
I risultati ottenuti confermano che i finanziamenti non derivano dalla sola presentazione di una domanda, ma da un lavoro amministrativo costante, da rapporti istituzionali efficaci e da un'attenta attività di accompagnamento delle procedure.
L'Amministrazione comunale continuerà a operare con questo metodo, privilegiando il lavoro concreto rispetto alle polemiche, con l'obiettivo di intercettare nuove opportunità e realizzare interventi utili alla crescita e allo sviluppo di Francavilla in Sinni.
GRUPPO FRANCAVILLA COMUNITA FUTURA
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