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La voce della Politica
|Chiorazzo esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Nicola Petruccelli
30/07/2026
|"Con la scomparsa del dottor Nicola Petruccelli la comunità di Senise perde un medico stimato, un amministratore appassionato e un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita al servizio degli altri, sia nella professione che nelle istituzioni".
Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, esprimendo il proprio cordoglio per la morte del dottor Nicola Petruccelli, medico oncologo l molto stimato, punto di riferimento per tanti lucani, e già sindaco della Città di Senise dal 2002 al 2006, oltre che protagonista della vita politica e amministrativa locale.
"In queste ore di dolore desidero rivolgere, a nome mio personale e di Basilicata Casa Comune, le più sentite condoglianze alla moglie, al figlio e a tutti i suoi cari . Chi ha avuto modo di conoscerlo ne ricorda la competenza professionale, la disponibilità verso i pazienti e il profondo senso delle istituzioni che ha caratterizzato il suo impegno pubblico come Sindaco e consigliere comunale.
La sua esperienza amministrativa e la sua attività di medico sono state accomunate da un autentico spirito di servizio, sempre orientato all'ascolto delle persone e alla tutela della comunità. È questo il ricordo più bello che lascia a Senise e all'intero territorio.
Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene giunga il mio abbraccio affettuoso e quello di Basilicata Casa Comune. La memoria del dottor Nicola Petruccelli continuerà a vivere attraverso il bene che ha saputo seminare nella comunità di Senise e dell'intera Basilicata".
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|30/07/2026 - Chiorazzo esprime cordoglio per la scomparsa del dottor Nicola Petruccelli
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