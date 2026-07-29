Il capogruppo del Pd: dalle acque minerali ai Parchi delle Cantine, da Stellantis alla viabilità, dalla diga del Rendina alla sanità e alla cultura. Un pacchetto di atti, norme e iniziative che riporta il Vulture-Melfese al centro dell'agenda regionale



"Il Vulture-Melfese è un'area importante della nostra regione che è tornata, anche grazie alle nostre iniziative, al centro delle scelte del Consiglio regionale e dell'attenzione delle commissioni.

Ma cè da fare ancora di più e di meglio, insieme. Lo storico rapporto tra sorgenti e acque minerali, con l'incremento delle compensazioni per i Comuni di Rionero in Vulture, Atella, Melfi e per il Parco del Vulture, rappresenta una risposta in avanti rispetto al passato, in un momento in cui all'acqua, potrei dire quasi con ironia, si accompagna anche il vino, con il riconoscimento del Vulture Città del Vino 2026-2027, per il quale abbiamo spinto e lavorato insieme alle istituzioni". È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.

"Ad aggiungere un ulteriore tassello a questo percorso c'è, sempre su nostra iniziativa, la riforma dei Parchi delle Cantine di interesse regionale, approvata ieri all'unanimità dall'Aula insieme a un ordine del giorno che ne accompagna una visione. Una riforma che si inserisce nel percorso del Vulture Città del Vino e che, insieme a un quadro normativo certo per le acque minerali, pone le basi per nuovi investimenti a vantaggio del territorio. È un pacchetto di iniziative, atti e norme che alza il livello di attenzione verso un'area che ha vissuto e vive momenti difficili a causa delle dinamiche agricole e delle crisi industriali. Anche su questo fronte c'è stato il nostro impegno sul futuro di Stellantis e dell'indotto, che ha recentemente portato alla risoluzione della vertenza dei lavoratori di PMC e Brose, una battaglia che ci ha visto sotto le tende a sostenere le lavoratrici e i lavoratori, riconoscendo anche il ruolo del sindacato, del Governo regionale e del Ministero.

A questo si aggiunge la nostra iniziativa sul trasporto delle operaie e degli operai di Melfi, sostenuta attraverso i viaggi in pullman con loro e i continui solleciti al Dipartimento competente, fino al raggiungimento di una prima soluzione che auspichiamo assuma concretezza immediata e ben altra stabilità."

"Ci sono poi - sottolinea Lacorazza - le nostre iniziative sulla viabilità, a partire da quella provinciale con l'ex SS 168 di Venosa, infrastruttura strategica per il Vulture-Melfese. Stiamo seguendo anche i temi che riguardano un'altra vocazione fondamentale di quel territorio, l'agricoltura e le risorse necessarie, anche con i ristori alle aziende che subiscono i disagi climatici, gli approvvigionamenti idrici necessari alle attività produttive e i sostegni alle imprese. In questo quadro rientra anche la diga del Rendina, sulla quale occorre accelerare, senza generare false aspettative ma tenendo fermo il cronoprogramma e il peso degli stanziamenti, perché si tratta di un'infrastruttura necessaria per garantire la disponibilità della risorsa idrica e nuove prospettive di sviluppo al comparto."

"Cè poi - afferma Lacorazza - il lavoro sul fronte sanitario, con l'attenzione posta sull'Ospedale di Venosa per maggiori certezze sul suo futuro e sull'Ospedale San Giovanni di Dio di Melfi, al fine di potenziarne i servizi, valorizzarne la missione nella rete ospedaliera lucana, garantire il futuro del punto nascite e rafforzare le politiche per il personale medico e infermieristico. Allo stesso modo continuiamo a seguire la realizzazione dell'eliporto dell'Ospedale di Melfi, infrastruttura strategica per l'area nord della Basilicata, così come risposte più chiare sul corso per infermieri."



"Ricordiamo, inoltre - evidenzia Lacorazza - che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, nell'ambito del Piano triennale della cultura, un nostro emendamento per sostenere economicamente e amministrativamente la candidatura della città di Melfi a Capitale italiana della Cultura per i prossimi anni. Su questo cè un altro nostro emendamento per promuovere, anche attraverso produzioni cinematografiche, forme di collaborazione tra Lucana Film Commission, APT, Rai e gli altri soggetti interessati."

"Una visione strategica del futuro di un territorio vive in relazione alla prospettiva della Basilicata; nel caso del Vulture Melfese, per le implicazioni di carattere generale, si incrocia con il destino del Mezzogiorno e dellItalia.

Questo è il contesto in cui assumono valore azioni, atti e proposte.

E lo diciamo anche con un pizzico di orgoglio  conclude Lacorazza - le abbiamo messe a terra anche per rappresentare al meglio gli interessi di un territorio che può e deve dare forza alla Basilicata".