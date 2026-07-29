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La voce della Politica
|Disabilità, Marika Padula: un anno di ascolto, tutela e risultati
29/07/2026
|Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 luglio, nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa della Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, dedicata alla presentazione delle attività svolte nel primo anno di mandato e degli obiettivi programmati per il prosieguo.
Allincontro hanno partecipato Gerardo Travaglio, Direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, e Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto. La conferenza stampa è stata moderata dalla giornalista Nicoletta Altomonte.
Nel corso dellincontro, la Garante ha illustrato il lavoro portato avanti dallUfficio da settembre 2025 a luglio 2026, evidenziando innanzitutto la funzione di ascolto, accoglienza e accompagnamento esercitata nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Sono state circa duecento le famiglie incontrate e complessivamente novantuno le istanze gestite: ventinove nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025 e sessantadue tra gennaio e luglio 2026. Settantacinque pratiche hanno già ricevuto una risposta e un esito finale, pari all82,4 per cento del totale, mentre sedici risultano ancora in fase di lavorazione. Le principali aree di intervento hanno riguardato la scuola e linclusione scolastica, con trenta fascicoli; le barriere architettoniche e laccessibilità, con venticinque fascicoli; la salute, gli ausili e i dispositivi, con ventuno fascicoli; il lavoro e gli alloggi, con quindici fascicoli.
Dietro ogni numero ci sono persone, famiglie e difficoltà quotidiane che meritano attenzione e risposte ha dichiarato Marika Padula . Ho voluto che lUfficio della Garante fosse, fin dal primo giorno, un luogo aperto, accessibile e autorevole, nel quale nessuno dovesse sentirsi solo davanti a una difficoltà burocratica o alla possibile violazione di un diritto. Tra i casi emblematici illustrati durante la conferenza stampa figura quello di una ragazza affetta da nanismo che, grazie allistruttoria avviata dallUfficio della Garante e al confronto con lamministrazione competente, ha ottenuto il rilascio del CUDE, il Contrassegno unificato disabili europeo. Sono stati inoltre richiamati il riconoscimento della gratuità del processore necessario per un impianto cocleare, la rivalutazione di ausili destinati a un minore con disabilità e lintervento finalizzato a garantire lapprovvigionamento di farmaci salvavita.
Questi risultati dimostrano quanto sia importante accompagnare concretamente le persone nel rapporto con le amministrazioni ha sottolineato Padula . Il nostro intervento non si conclude con linvio di una segnalazione, ma prosegue attraverso il confronto con gli enti competenti e il monitoraggio della pratica, fino a quando non viene fornita una risposta o individuata una possibile soluzione.
Lattività dellUfficio non si è limitata alla gestione delle singole istanze. Nel corso dellanno sono stati promossi tavoli di confronto con le istituzioni, le Aziende sanitarie, i Comuni, le scuole, gli ordini professionali, le associazioni e gli enti del Terzo Settore, con lobiettivo di costruire una rete stabile e multidisciplinare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Particolarmente intensa è stata anche la presenza sul territorio, attraverso incontri, convegni e iniziative culturali, sportive e sociali.
Tra gli eventi promossi e realizzati figurano Dove la diversità brilla, Campioni oltre i limiti, il convegno Malattie rare: disabilità, diritti e percorsi di vita e lo spettacolo inclusivo Il giardino degli sguardi. La Garante ha inoltre partecipato a numerosi appuntamenti sul territorio regionale e nazionale, tra i quali ExpoAid 2026 a Rimini. Gli eventi non devono essere considerati semplici momenti celebrativi ha evidenziato la Garante ma strumenti attraverso i quali diffondere una nuova cultura della disabilità, dellaccessibilità e della partecipazione. Linclusione riguarda lintera comunità e deve essere costruita ogni giorno, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile.
Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche gli obiettivi del secondo anno di mandato. Tra le priorità annunciate figurano il rafforzamento della presenza dellUfficio nei Comuni e nelle province lucane, la prosecuzione del confronto con le Aziende sanitarie e con il sistema scolastico, laccompagnamento costante dei cittadini durante gli iter amministrativi e la promozione di iniziative dedicate allinclusione lavorativa. Particolare attenzione sarà riservata allaccessibilità dei servizi sanitari, al pieno riconoscimento del diritto allo studio, alleliminazione delle barriere architettoniche e alla diffusione dei Piani per leliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni lucani. Lobiettivo sarà inoltre quello di promuovere una cultura dellaccessibilità universale, affinché spazi, opere, servizi e progetti siano concepiti fin dallorigine per essere utilizzabili da tutte le persone, evitando di intervenire soltanto successivamente per correggere situazioni di esclusione.
Il bilancio di questo primo anno è positivo, ma non rappresenta un punto di arrivo ha concluso Marika Padula . Continuerò a svolgere questo incarico con determinazione, responsabilità e presenza costante al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Linclusione non è un traguardo statico, ma un processo dinamico che richiede coraggio, competenza e volontà.
La Garante ha infine ringraziato il Consiglio regionale della Basilicata, gli uffici, le istituzioni, le associazioni, i professionisti e tutti coloro che hanno collaborato alle attività del primo anno di mandato, rivolgendo un ringraziamento particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie per la fiducia riposta nellUfficio della Garante.
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