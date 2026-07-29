Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 luglio, nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa della Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, dedicata alla presentazione delle attività svolte nel primo anno di mandato e degli obiettivi programmati per il prosieguo.



Allincontro hanno partecipato Gerardo Travaglio, Direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, e Nicola Coluzzi, Capo di Gabinetto. La conferenza stampa è stata moderata dalla giornalista Nicoletta Altomonte.



Nel corso dellincontro, la Garante ha illustrato il lavoro portato avanti dallUfficio da settembre 2025 a luglio 2026, evidenziando innanzitutto la funzione di ascolto, accoglienza e accompagnamento esercitata nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.



Sono state circa duecento le famiglie incontrate e complessivamente novantuno le istanze gestite: ventinove nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025 e sessantadue tra gennaio e luglio 2026. Settantacinque pratiche hanno già ricevuto una risposta e un esito finale, pari all82,4 per cento del totale, mentre sedici risultano ancora in fase di lavorazione. Le principali aree di intervento hanno riguardato la scuola e linclusione scolastica, con trenta fascicoli; le barriere architettoniche e laccessibilità, con venticinque fascicoli; la salute, gli ausili e i dispositivi, con ventuno fascicoli; il lavoro e gli alloggi, con quindici fascicoli.



Dietro ogni numero ci sono persone, famiglie e difficoltà quotidiane che meritano attenzione e risposte  ha dichiarato Marika Padula . Ho voluto che lUfficio della Garante fosse, fin dal primo giorno, un luogo aperto, accessibile e autorevole, nel quale nessuno dovesse sentirsi solo davanti a una difficoltà burocratica o alla possibile violazione di un diritto. Tra i casi emblematici illustrati durante la conferenza stampa figura quello di una ragazza affetta da nanismo che, grazie allistruttoria avviata dallUfficio della Garante e al confronto con lamministrazione competente, ha ottenuto il rilascio del CUDE, il Contrassegno unificato disabili europeo. Sono stati inoltre richiamati il riconoscimento della gratuità del processore necessario per un impianto cocleare, la rivalutazione di ausili destinati a un minore con disabilità e lintervento finalizzato a garantire lapprovvigionamento di farmaci salvavita.



Questi risultati dimostrano quanto sia importante accompagnare concretamente le persone nel rapporto con le amministrazioni  ha sottolineato Padula . Il nostro intervento non si conclude con linvio di una segnalazione, ma prosegue attraverso il confronto con gli enti competenti e il monitoraggio della pratica, fino a quando non viene fornita una risposta o individuata una possibile soluzione.



Lattività dellUfficio non si è limitata alla gestione delle singole istanze. Nel corso dellanno sono stati promossi tavoli di confronto con le istituzioni, le Aziende sanitarie, i Comuni, le scuole, gli ordini professionali, le associazioni e gli enti del Terzo Settore, con lobiettivo di costruire una rete stabile e multidisciplinare per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Particolarmente intensa è stata anche la presenza sul territorio, attraverso incontri, convegni e iniziative culturali, sportive e sociali.



Tra gli eventi promossi e realizzati figurano Dove la diversità brilla, Campioni oltre i limiti, il convegno Malattie rare: disabilità, diritti e percorsi di vita e lo spettacolo inclusivo Il giardino degli sguardi. La Garante ha inoltre partecipato a numerosi appuntamenti sul territorio regionale e nazionale, tra i quali ExpoAid 2026 a Rimini. Gli eventi non devono essere considerati semplici momenti celebrativi  ha evidenziato la Garante  ma strumenti attraverso i quali diffondere una nuova cultura della disabilità, dellaccessibilità e della partecipazione. Linclusione riguarda lintera comunità e deve essere costruita ogni giorno, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e della società civile.



Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati anche gli obiettivi del secondo anno di mandato. Tra le priorità annunciate figurano il rafforzamento della presenza dellUfficio nei Comuni e nelle province lucane, la prosecuzione del confronto con le Aziende sanitarie e con il sistema scolastico, laccompagnamento costante dei cittadini durante gli iter amministrativi e la promozione di iniziative dedicate allinclusione lavorativa. Particolare attenzione sarà riservata allaccessibilità dei servizi sanitari, al pieno riconoscimento del diritto allo studio, alleliminazione delle barriere architettoniche e alla diffusione dei Piani per leliminazione delle barriere architettoniche nei Comuni lucani. Lobiettivo sarà inoltre quello di promuovere una cultura dellaccessibilità universale, affinché spazi, opere, servizi e progetti siano concepiti fin dallorigine per essere utilizzabili da tutte le persone, evitando di intervenire soltanto successivamente per correggere situazioni di esclusione.



Il bilancio di questo primo anno è positivo, ma non rappresenta un punto di arrivo  ha concluso Marika Padula . Continuerò a svolgere questo incarico con determinazione, responsabilità e presenza costante al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Linclusione non è un traguardo statico, ma un processo dinamico che richiede coraggio, competenza e volontà.



La Garante ha infine ringraziato il Consiglio regionale della Basilicata, gli uffici, le istituzioni, le associazioni, i professionisti e tutti coloro che hanno collaborato alle attività del primo anno di mandato, rivolgendo un ringraziamento particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie per la fiducia riposta nellUfficio della Garante.



