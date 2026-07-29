Il nuovo direttore, insieme al presidente regionale Leonardo Moscaritolo, ha preso parte ai primi importanti appuntamenti istituzionali nella sede della Confederazione: la riunione del Consiglio direttivo regionale, che ha incontrato l'assessore alle Politiche agricole della Regione Basilicata, Carmine Cicala, e, successivamente, il confronto con il presidente dell'ANCI Basilicata, Gerardo Larocca.



Originario del Molise, Campolieti vanta una consolidata esperienza nel sistema della Confederazione Italiana Agricoltori. In CIA dal 1997, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui quello di presidente provinciale della CIA di Campobasso dal 2004 al 2009, direttore regionale della CIA Molise dal 2010 al 2023 e rappresentante designato dalla Confederazione nel Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Molise. Più recentemente ha ricoperto l'incarico di direttore della CIA Alta Lombardia.



«L'arrivo di Donato Campolieti rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra organizzazione  ha dichiarato il presidente regionale Leonardo Moscaritolo . La sua competenza, la lunga esperienza maturata all'interno della Confederazione e la profonda conoscenza delle politiche agricole saranno fondamentali per rafforzare l'azione della CIA Basilicata in una fase particolarmente delicata per il comparto primario».



Moscaritolo ha inoltre evidenziato come la Confederazione può contare «su un dirigente di grande esperienza e preparazione, che saprà essere un punto di riferimento per i dipendenti, una guida per l'organizzazione e, soprattutto, una risorsa preziosa per i soci della CIA e per tutti i cittadini che quotidianamente si rivolgono agli uffici del CAF e del Patronato INAC per servizi di assistenza, consulenza e tutela».