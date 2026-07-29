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La voce della Politica
|Rigenerazione urbana. Rubino (IV): ''Da assessore Mongiello svolta determinante per i Comuni lucani''
29/07/2026
|Lapprovazione del piano da oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei nostri insediamenti rappresenta una svolta storica per la Basilicata e, al contempo, il coronamento di una visione politica che rimette al centro le comunità locali. Lo dichiara in una nota il segretario provinciale di Italia Viva, Antonio Rubino, esprimendo viva soddisfazione per il provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello. I Progetti integrati di Rigenerazione urbana - continua Rubino - sono una straordinaria iniezione di risorse per i Comuni lucani e introducono un modello metodologico rivoluzionario che abbandona la logica dei finanziamenti a pioggia e degli interventi isolati per abbracciare la co-progettazione. Si passa quindi dalla burocrazia arida alla politica dellascolto e dello sviluppo organico. Per il segretario provinciale, La cura del territorio, il sostegno agli amministratori locali e la politica di prossimità sono da sempre i pilastri identitari di Italia Viva. Lassessore Mongiello, di cui questo provvedimento è felice espressione in Giunta, ha dimostrato concretamente cosa significhi tradurre questi valori in atti amministrativi d'avanguardia. Dare la possibilità ai Comuni e alle Unioni di Comuni di ottenere finanziamenti fino al 100 per cento per il recupero di spazi degradati, parchi e servizi, lavorando fianco a fianco con la Regione, vuol dire dare respiro e futuro anche ai centri più piccoli della nostra provincia. Siamo orgogliosi di questa misura - conclude Rubino - che dimostra come il pragmatismo, la competenza e lattenzione ai bisogni reali dei cittadini siano la cifra di una politica di qualità.
Antonio Rubino
SINDACO
Comune di Moliterno
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archivio
|La Voce della Politica
|29/07/2026 - Senise. Al via il Centro Estivo Comunale 2026
L'Amministrazione Comunale di Senise informa che, dal 3 agosto al 4 settembre 2026, sarà attivo il Centro Estivo Comunale, gestito dalla Cooperativa Natan e rivolto a tutti i bambini del territorio.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai più piccoli un'imp...-->continua
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|29/07/2026 - Vulture-melfese, Lacorazza: visione ed azioni per rilanciarle il futuro
Il capogruppo del Pd: dalle acque minerali ai Parchi delle Cantine, da Stellantis alla viabilità, dalla diga del Rendina alla sanità e alla cultura. Un pacchetto di atti, norme e iniziative che riporta il Vulture-Melfese al centro dell'agenda regionale
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|29/07/2026 - Cisl: confronto sul Piano regionale della prevenzione per tutelare la salute dei lucani
Nei giorni scorsi è stato approvato, con il via libera del ministero dellEconomia e delle Finanze il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 (PNP) con intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Il PNP è uno dei principali strumenti ...-->continua
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|29/07/2026 - Disabilità, Marika Padula: un anno di ascolto, tutela e risultati
Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 luglio, nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa della Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, dedicata alla presentazione delle attività svolte ne...-->continua
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|29/07/2026 - Donato Campolieti si è insediato a Potenza nel ruolo di direttore regionale della CIA-Agricoltori Italiani Basilicata.
Il nuovo direttore, insieme al presidente regionale Leonardo Moscaritolo, ha preso parte ai primi importanti appuntamenti istituzionali nella sede della Confederazione: la riunione del Consiglio direttivo regionale, che ha incontrato l'assessore alle Politiche...-->continua
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|29/07/2026 - Acque minerali, Cifarelli: ''Più royalties, nessuna vera riforma''
Occorre un grande sforzo di fantasia politica per definire riforma quello che, nella sostanza, è un ulteriore aggiustamento della normativa regionale sulle acque minerali. Un intervento certamente utile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ma che non ...-->continua
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|29/07/2026 - Rigenerazione urbana. Rubino (IV): ''Da assessore Mongiello svolta determinante per i Comuni lucani''
Lapprovazione del piano da oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei nostri insediamenti rappresenta una svolta storica per la Basilicata e, al contempo, il coronamento di una visione politica che rimette al centro le comuni...-->continua
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