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Rigenerazione urbana. Rubino (IV): ''Da assessore Mongiello svolta determinante per i Comuni lucani''

29/07/2026

Lapprovazione del piano da oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei nostri insediamenti rappresenta una svolta storica per la Basilicata e, al contempo, il coronamento di una visione politica che rimette al centro le comunità locali. Lo dichiara in una nota il segretario provinciale di Italia Viva, Antonio Rubino, esprimendo viva soddisfazione per il provvedimento approvato dalla Giunta regionale su proposta dellassessore allAmbiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello. I Progetti integrati di Rigenerazione urbana - continua Rubino - sono una straordinaria iniezione di risorse per i Comuni lucani e introducono un modello metodologico rivoluzionario che abbandona la logica dei finanziamenti a pioggia e degli interventi isolati per abbracciare la co-progettazione. Si passa quindi dalla burocrazia arida alla politica dellascolto e dello sviluppo organico. Per il segretario provinciale, La cura del territorio, il sostegno agli amministratori locali e la politica di prossimità sono da sempre i pilastri identitari di Italia Viva. Lassessore Mongiello, di cui questo provvedimento è felice espressione in Giunta, ha dimostrato concretamente cosa significhi tradurre questi valori in atti amministrativi d'avanguardia. Dare la possibilità ai Comuni e alle Unioni di Comuni di ottenere finanziamenti fino al 100 per cento per il recupero di spazi degradati, parchi e servizi, lavorando fianco a fianco con la Regione, vuol dire dare respiro e futuro anche ai centri più piccoli della nostra provincia. Siamo orgogliosi di questa misura - conclude Rubino - che dimostra come il pragmatismo, la competenza e lattenzione ai bisogni reali dei cittadini siano la cifra di una politica di qualità.

Antonio Rubino
SINDACO
Comune di Moliterno



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