-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Basilicata. Al via il programma per recupero liste di attesa

29/07/2026

Prende il via il programma per il recupero delle liste di attesa della Regione Basilicata relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture private. Lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, annuncia ladozione dei primi provvedimenti attuativi da parte delle aziende sanitarie di Potenza e di Matera in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale numero 424 pubblicata sul Bur Basilicata il 16 luglio.
Sia lAzienda Sanitaria Locale di Potenza, guidata dal direttore generale Giuseppe De Filippis, sia lAzienda Sanitaria Locale di Matera, guidata dal direttore generale Maurizio Friolo, hanno deliberato lavvio immediato delle procedure per lacquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica da strutture private. Le risorse complessive stanziate a livello regionale ammontano a oltre 1,6 milioni di euro per finanziare le prestazioni straordinarie che dovranno essere erogate entro il termine del 31 dicembre 2026. Nello specifico, le risorse regionali sono state suddivise assegnando 1.172.265,55 euro allAsp e 502.844,6 euro allAsm.
Lefficienza e la tempestività dimostrata dalle nostre aziende sanitarie  dichiara Latronico  confermano limpegno di garantire ai cittadini lucani il rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità del Piano Nazionale di Governo delle Liste dAttesa, così come evidenziato anche dal report Agenas che posiziona la Basilicata ai primi posti della classifica nazionale. La strategia per lincremento dellofferta sanitaria prevede il ricorso alle strutture private convenzionate, con cui verranno sottoscritti appositi contratti integrativi, e lestensione delle attività ai centri privati accreditati che non hanno ancora accordi attivi con le Asl regionali. A questo scopo, sia lAsp che lAsm hanno predisposto, nei rispettivi territori di competenza, un apposito bando pubblico per lacquisizione delle manifestazioni di interesse, garantendo una copertura capillare dellintera Basilicata.
Il piano prevede lerogazione di tutte le prestazioni entro il termine del 31 dicembre 2026. Al fine di garantire la massima trasparenza, lintera programmazione dellofferta sanitaria sarà inserita direttamente nel Centro Unico di Prenotazione regionale. Gli uffici aziendali controlleranno landamento delle prenotazioni attraverso un monitoraggio mensile per verificare il consumo reale delle risorse consentendo, in caso di necessità, la ridistribuzione di fondi a favore delle aree a maggiore richiesta.
Questo sforzo organizzativo  conclude lassessore  si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della sanità pubblica lucana. Accanto alle assunzioni e alle stabilizzazioni del personale, la cooperazione con il privato accreditato rappresenta una risposta immediata per ridurre i tempi di attesa e tutelare il diritto alla salute dei nostri cittadini.







archivio

ALTRI

La Voce della Politica
29/07/2026 - Senise. Al via il Centro Estivo Comunale 2026

L'Amministrazione Comunale di Senise informa che, dal 3 agosto al 4 settembre 2026, sarà attivo il Centro Estivo Comunale, gestito dalla Cooperativa Natan e rivolto a tutti i bambini del territorio.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di offrire ai più piccoli un'imp...-->continua
29/07/2026 - Vulture-melfese, Lacorazza: visione ed azioni per rilanciarle il futuro

Il capogruppo del Pd: dalle acque minerali ai Parchi delle Cantine, da Stellantis alla viabilità, dalla diga del Rendina alla sanità e alla cultura. Un pacchetto di atti, norme e iniziative che riporta il Vulture-Melfese al centro dell'agenda regionale
-->continua
29/07/2026 - Cisl: confronto sul Piano regionale della prevenzione per tutelare la salute dei lucani

Nei giorni scorsi è stato approvato, con il via libera del ministero dellEconomia e delle Finanze il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 (PNP) con intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Il PNP è uno dei principali strumenti ...-->continua
29/07/2026 - Disabilità, Marika Padula: un anno di ascolto, tutela e risultati

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 29 luglio, nella Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa della Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, dedicata alla presentazione delle attività svolte ne...-->continua
29/07/2026 - Donato Campolieti si è insediato a Potenza nel ruolo di direttore regionale della CIA-Agricoltori Italiani Basilicata.

Il nuovo direttore, insieme al presidente regionale Leonardo Moscaritolo, ha preso parte ai primi importanti appuntamenti istituzionali nella sede della Confederazione: la riunione del Consiglio direttivo regionale, che ha incontrato l'assessore alle Politiche...-->continua
29/07/2026 - Acque minerali, Cifarelli: ''Più royalties, nessuna vera riforma''

Occorre un grande sforzo di fantasia politica per definire riforma quello che, nella sostanza, è un ulteriore aggiustamento della normativa regionale sulle acque minerali. Un intervento certamente utile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ma che non ...-->continua
29/07/2026 - Rigenerazione urbana. Rubino (IV): ''Da assessore Mongiello svolta determinante per i Comuni lucani''

Lapprovazione del piano da oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana e la valorizzazione dei nostri insediamenti rappresenta una svolta storica per la Basilicata e, al contempo, il coronamento di una visione politica che rimette al centro le comuni...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo