La Basilicata prosegue il percorso di definizione di Agri.Bas.RCA, iniziativa promossa dallAssessorato alle Politiche agricole e sviluppata dal Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata, finalizzata a rafforzare la sicurezza alimentare e le capacità produttive della Repubblica Centrafricana attraverso la cooperazione istituzionale, il trasferimento di competenze e la valorizzazione dellesperienza maturata dal sistema agricolo lucano.







Liniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di cooperazione allo sviluppo promosse dal Governo italiano e rappresenta il contributo della Basilicata alla costruzione di partenariati internazionali nei settori dellagricoltura, della ricerca e della formazione.







Nellambito del confronto tecnico e istituzionale avviato con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con lAgenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), si è svolto, presso il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata, un incontro operativo al quale hanno partecipato lAssessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, il Direttore generale del Dipartimento, Vittorio Restaino, il Direttore dellALSIA, Michele Blasi, e i referenti istituzionali coinvolti nella definizione delliniziativa.







Il programma prevede attività di formazione per tecnici, ricercatori e operatori della Repubblica Centrafricana presso il Centro sperimentale ALSIA di Metaponto, missioni di assistenza tecnica nei territori interessati, programmi di ricerca applicata sviluppati con lUniversità degli Studi della Basilicata e azioni di rafforzamento delle competenze amministrative nella programmazione delle politiche agricole.







Lagricoltura non produce soltanto cibo, ma anche conoscenza, relazioni e sviluppo  dichiara lAssessore Carmine Cicala . Con Agri.Bas.RCA vogliamo mettere a disposizione di un Paese amico il patrimonio di competenze costruito in Basilicata attraverso un partenariato fondato sul reciproco scambio di esperienze. Crediamo che la cooperazione internazionale debba nascere dalla condivisione delle competenze e dalla crescita reciproca dei territori.







Liniziativa proseguirà nelle prossime settimane con il completamento degli approfondimenti tecnici e istituzionali previsti, accompagnando la definizione del partenariato e delle successive fasi del percorso.