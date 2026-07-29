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La voce della Politica
|Sindaco Carlomagno:Consorzio di Bonifica ha abbandonato Nemoli e la Basilicata'
29/07/2026
|Allindomani del concerto di Cecé Barretta che ha portato
a Nemoli circa 10.000 persone, il sindaco Domenico Carlomagno interviene
con una nota sullo stato in cui versa la strada di collegamento tra il
centro abitato e la Fono Valle del Noce.
Lavevamo urlato il 23 luglio. Abbiamo scritto Pec. Abbiamo chiamato.
Ci siamo rivolti anche al Presidente del Consiglio Regionale Pittella.
Il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha scelto di non rispondere.
Lunedì 27 luglio, 10.000 persone sono arrivate a Nemoli per levento con
Cecé Barretta e hanno trovato la stessa strada sporca, invasa da erba e
rovi che avevamo denunciato.
Una strada pericolosa. Una vergogna. Questa è la prima immagine che la
Basilicata ha offerto a migliaia di turisti arrivati da Campania,
Calabria e Puglia.
È inaccettabile. È inaccettabile che chi ha il dovere istituzionale di
garantire la manutenzione non si faccia vivo. È inaccettabile che
mentre noi lavoriamo per portare eventi e turismo nelle aree interne,
altri con la loro inerzia ci buttino fango addosso e rovinino limmagine
dellintera Regione.
Il parziale sfalcio fatto settimane fa è stato un insulto. Il silenzio
dopo i nostri solleciti è uno schiaffo ai cittadini di Nemoli e a tutti
i lucani che credono nel proprio territorio.
Non si gioca con la sicurezza delle persone e non si svilisce la fatica
di chi organizza. Dopo questo fallimento chiediamo le dimissioni di chi
non è in grado di svolgere il proprio lavoro. Oppure si intervenga
subito, prima che accada una disgrazia.
Abbiamo informato i Carabinieri di Rivello. Ora basta. Vogliamo fatti,
non più promesse. Nemoli merita rispetto. La Basilicata merita
rispetto.
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archivio
|La Voce della Politica
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