Allindomani del concerto di Cecé Barretta che ha portato

a Nemoli circa 10.000 persone, il sindaco Domenico Carlomagno interviene

con una nota sullo stato in cui versa la strada di collegamento tra il

centro abitato e la Fono Valle del Noce.

Lavevamo urlato il 23 luglio. Abbiamo scritto Pec. Abbiamo chiamato.

Ci siamo rivolti anche al Presidente del Consiglio Regionale Pittella.

Il Consorzio di Bonifica della Basilicata ha scelto di non rispondere.

Lunedì 27 luglio, 10.000 persone sono arrivate a Nemoli per levento con

Cecé Barretta e hanno trovato la stessa strada sporca, invasa da erba e

rovi che avevamo denunciato.

Una strada pericolosa. Una vergogna. Questa è la prima immagine che la

Basilicata ha offerto a migliaia di turisti arrivati da Campania,

Calabria e Puglia.

È inaccettabile. È inaccettabile che chi ha il dovere istituzionale di

garantire la manutenzione non si faccia vivo. È inaccettabile che

mentre noi lavoriamo per portare eventi e turismo nelle aree interne,

altri con la loro inerzia ci buttino fango addosso e rovinino limmagine

dellintera Regione.

Il parziale sfalcio fatto settimane fa è stato un insulto. Il silenzio

dopo i nostri solleciti è uno schiaffo ai cittadini di Nemoli e a tutti

i lucani che credono nel proprio territorio.

Non si gioca con la sicurezza delle persone e non si svilisce la fatica

di chi organizza. Dopo questo fallimento chiediamo le dimissioni di chi

non è in grado di svolgere il proprio lavoro. Oppure si intervenga

subito, prima che accada una disgrazia.

Abbiamo informato i Carabinieri di Rivello. Ora basta. Vogliamo fatti,

non più promesse. Nemoli merita rispetto. La Basilicata merita

rispetto.

