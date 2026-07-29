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La voce della Politica
|Rottamazione cartelle, Bochicchio: Mano tesa ai contribuenti
29/07/2026
|Il Capogruppo socialista: scelta che tiene insieme equità, responsabilità e buon senso, da un lato tutela l'interesse pubblico al recupero delle entrate, dall'altro tende una mano ai contribuenti in buona fede
"Riteniamo positivo che ieri il Consiglio regionale abbia approvato concordemente il Disegno di legge di adesione della Regione Basilicata alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. In una fase che continua a essere complessa per molte famiglie e imprese, è giusto che le istituzioni non assumano un atteggiamento esclusivamente sanzionatorio, ma favoriscano il rientro nella legalità fiscale di chi, per ragioni economiche o contingenti, ha accumulato debiti e relative sanzioni". Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che prosegue:
"La rottamazione delle cartelle serve a raggiungere un duplice obiettivo, consentire ai contribuenti che si trovano in una situazione di difficoltà di regolarizzare la propria posizione pagando quanto dovuto, beneficiando dell'abbattimento di sanzioni e interessi previsto dalla legge, e allo stesso tempo permettere alla Regione di recuperare risorse che, diversamente, rischierebbero di rimanere inesigibili. È una scelta pragmatica che rende più efficace la riscossione, riduce il contenzioso e offre una concreta possibilità di rientro a famiglie e imprese in temporanea difficoltà, senza mettere in discussione il principio secondo cui le imposte vanno pagate."
"Naturalmente - precisa il capogruppo socialista - questo provvedimento non deve essere interpretato come una sanatoria generalizzata né come un messaggio di tolleranza verso chi sceglie deliberatamente di non adempiere ai propri obblighi fiscali. L'obiettivo è, invece, consentire a famiglie e imprese che, per cause indipendenti dalla propria volontà, si sono trovate nell'impossibilità di rispettare le scadenze, di regolarizzare la propria posizione e ripartire. È una scelta che tiene insieme equità, responsabilità e buon senso, da un lato tutela l'interesse pubblico al recupero delle entrate, dall'altro tende una mano ai contribuenti in buona fede, aiutandoli a rimettersi in regola nell'interesse dell'intera comunità."
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