Il Capogruppo del Pd: accolto il nostro emendamento per una sezione denominata Acque minerali e di sorgente sul Portale istituzionale regionale finalizzata alla consultazione pubblica dei dati. Positive le maggiori compensazioni per i Comuni e il Parco del Vulture







Avremmo preferito lutilizzo delle migliori tecnologie per il controllo e il monitoraggio dellemungimento delle acque minerali ma la proposta, formulata come emendamento al Disegno di legge della Giunta regionale, non è passata ieri in Consiglio regionale. In questi mesi abbiamo sostenuto le motivazioni di questa scelta così come i maggiori incentivi e circuiti, con una necessaria rete di organizzazione per sostenere il vuoto a rendere, il vetro rispetto allutilizzo della plastica. Ma Governo regionale e maggioranza sono stati di diverso avviso. Tuttavia, sono passate alcune proposte che riteniamo essere un passo avanti. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:



In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità e accessibilità dellazione amministrativa, la Regione Basilicata istituisce, nellambito del Portale istituzionale regionale, una sezione denominata Acque minerali e di sorgente, finalizzata alla consultazione pubblica dei dati relativi allutilizzo delle risorse oggetto di concessione. Per il 2029, i Comuni di Rionero in Vulture, Melfi, Atella e Viggianello avranno compensazioni che passeranno dal 20% al 50%, con un incremento graduale ed annuale del 10% allanno dal 2027, della tariffa incassata dalla Regione Basilicata. Il 20% delle compensazioni andrà al Parco del Vulture.



Riteniamo  conclude Lacorazza - che la questione delle acque minerali dovrà essere osservata con attenzione ed aver introdotto per la prima volta maggiore trasparenza verso la comunità regionale sia anche un tassello affinché prenda corpo, su questa risorsa naturale, un contratto sociale che, nel misurare limpatto nel tempo di questa nuova norma, contemperi la tutela della risorsa per le future generazioni, gli investimenti dei privati e le effettive ricadute nella nostra regione, anche in termini di opportunità di lavoro, soprattutto nelle aree interne.