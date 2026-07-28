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Apicoltura: riconosciuto valore ambientale, educativo-culturale

28/07/2026

Il Consiglio regionale ha approvato allunanimità dei presenti la pdl a firma Fanelli sulla valorizzazione e interventi a favore dellapicoltura regionale. La legge interviene su un impianto normativo risalente al 1988, oggi non più adeguato allevoluzione del settore, e punta a sostenere un comparto strategico per agricoltura, biodiversità ed ecosistemi, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Tra gli obiettivi principali figurano la tutela e lo sviluppo degli allevamenti apistici, il sostegno alle filiere, la promozione del nomadismo apistico, il contrasto alla moria delle api e il monitoraggio della biodiversità.

Il provvedimento riconosce, altresì, il valore ambientale, educativo e culturale dellapicoltura e disciplina sia lattività imprenditoriale sia lautoconsumo, con particolare attenzione alla tutela dellApis mellifera ligustica e alla riduzione dellerosione genetica. Tra le novità anche lintroduzione dellapiturismo, il rafforzamento delle attività di ricerca, formazione e assistenza tecnica, e il sostegno agli investimenti per il settore. È inoltre previsto il Comitato apistico regionale, con funzioni consultive e di proposta, e un sistema di vigilanza, controlli e sanzioni.



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