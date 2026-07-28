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La voce della Politica
|Apicoltura: riconosciuto valore ambientale, educativo-culturale
28/07/2026
|Il Consiglio regionale ha approvato allunanimità dei presenti la pdl a firma Fanelli sulla valorizzazione e interventi a favore dellapicoltura regionale. La legge interviene su un impianto normativo risalente al 1988, oggi non più adeguato allevoluzione del settore, e punta a sostenere un comparto strategico per agricoltura, biodiversità ed ecosistemi, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Tra gli obiettivi principali figurano la tutela e lo sviluppo degli allevamenti apistici, il sostegno alle filiere, la promozione del nomadismo apistico, il contrasto alla moria delle api e il monitoraggio della biodiversità.
Il provvedimento riconosce, altresì, il valore ambientale, educativo e culturale dellapicoltura e disciplina sia lattività imprenditoriale sia lautoconsumo, con particolare attenzione alla tutela dellApis mellifera ligustica e alla riduzione dellerosione genetica. Tra le novità anche lintroduzione dellapiturismo, il rafforzamento delle attività di ricerca, formazione e assistenza tecnica, e il sostegno agli investimenti per il settore. È inoltre previsto il Comitato apistico regionale, con funzioni consultive e di proposta, e un sistema di vigilanza, controlli e sanzioni.
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|28/07/2026 - Apicoltura: riconosciuto valore ambientale, educativo-culturale
Il Consiglio regionale ha approvato allunanimità dei presenti la pdl a firma Fanelli sulla valorizzazione e interventi a favore dellapicoltura regionale. La legge interviene su un impianto normativo risalente al 1988, oggi non più adeguato allevoluzione del settore, e pun...-->continua
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|28/07/2026 - Frana di Senise, presentata in Consiglio regionale una mozione per istituire la Giornata della memoria
Istituire una Giornata regionale in memoria delle vittime di frane e alluvioni e promuovere un programma permanente di ricerca e innovazione sul rischio idrogeologico. È l'obiettivo della mozione presentata in Consiglio regionale dal Condigliere di Basilicata ...-->continua
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|28/07/2026 - Montagna Materana, fondi per la viabilità
La Giunta regionale ha approvato l'ammissione a finanziamento dei primi interventi per la riqualificazione della rete viaria dell'Area Interna Montagna Materana, nell'ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 5 "Basilicata conness...-->continua
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|28/07/2026 - Energia, il Consiglio approva risoluzione allunanimità
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità dei presenti una risoluzione sulle politiche energetiche regionali, illustrata in Aula dal consigliere Michele Napoli. Il provvedimento nasce dalla sintesi tra il documento presentato dalla mag...-->continua
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|28/07/2026 - Il Consiglio Comunale di Tursi dice no al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in Basilicata
Il Consiglio Comunale di Tursi ha approvato all'unanimità la deliberazione con la quale l'Amministrazione comunale ribadisce la propria ferma contrarietà all'eventuale localizzazione in Basilicata del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e delle relative...-->continua
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|28/07/2026 - Lavoro, Giordano (UGL Matera): ''Le imprese cercano giovani. Costruiamo un'alleanza tra scuola e mondo produttivo''
"Artigiani, piccole e medie imprese della provincia di Matera sono sempre più spesso alla ricerca di giovani da inserire nei propri organici, ma il punto d'incontro tra domanda e offerta di lavoro continua a essere difficile da raggiungere. È una realtà che no...-->continua
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|28/07/2026 - Irccs Crob, Bardi: coronamento di un percorso rigoroso
Accolgo con soddisfazione e orgoglio la notizia della firma del Decreto Ministeriale dello scorso 22 luglio, con il quale il Ministero della Salute ha confermato ufficialmente il riconoscimento del carattere scientifico per l'area di Oncologia allIRCCS "Cent...-->continua
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