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La voce della Politica
|Frana di Senise, presentata in Consiglio regionale una mozione per istituire la Giornata della memoria
28/07/2026
|Istituire una Giornata regionale in memoria delle vittime di frane e alluvioni e promuovere un programma permanente di ricerca e innovazione sul rischio idrogeologico. È l'obiettivo della mozione presentata in Consiglio regionale dal Condigliere di Basilicata Casa Comune e vice presidente del Consiglio Angelo Chiorazzo, nata sulla scia delle iniziative per il 40° anniversario della frana di Senise.
La proposta è stata iscritta all'ordine del giorno all'unanimità ed è stata sottoscritta anche dal presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. L'iniziativa punta a trasformare il ricordo delle vittime in un impegno concreto per la prevenzione e la sicurezza del territorio.
Tra i punti qualificanti della mozione vi è il coinvolgimento dell'Università degli Studi della Basilicata, degli Ordini professionali e della Protezione civile per promuovere attività di ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura della prevenzione.
La proposta guarda anche al futuro di Senise, con l'obiettivo di farne un laboratorio permanente di ricerca e innovazione sul rischio idrogeologico, attraverso la riattivazione e l'aggiornamento del sistema di monitoraggio della Collina Timpone con le più moderne tecnologie.
«La memoria ha valore quando diventa responsabilità», sottolinea il promotore della mozione, evidenziando come investire nella prevenzione significhi non solo salvare vite umane, ma anche ridurre i costi economici e sociali provocati dalle calamità naturali.
L'auspicio è che il Consiglio regionale approvi la mozione con lo stesso spirito di condivisione che ne ha consentito l'iscrizione unanime, trasformando il ricordo della tragedia di Senise in un impegno stabile per la tutela del territorio e delle future generazioni.
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