La Giunta regionale ha approvato l'ammissione a finanziamento dei primi interventi per la riqualificazione della rete viaria dell'Area Interna Montagna Materana, nell'ambito del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 5 "Basilicata connessa". Il provvedimento destina complessivamente 2.313.744 euro a cinque azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della funzionalità della rete stradale al servizio dei territori interessati.



"Continua il percorso che la Regione ha avviato per rafforzare la rete viaria delle aree interne, mettendo al centro le esigenze espresse dai territori. La qualità dei collegamenti rappresenta una condizione essenziale per garantire servizi, opportunità e sviluppo alle comunità locali. Con questo provvedimento proseguiamo nella fase operativa di un programma costruito insieme ai Comuni, premiando i progetti che hanno raggiunto il livello di maturità necessario per essere finanziati". Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.



Le risorse sono così ripartite tra i cinque interventi ammessi a finanziamento: Accettura, adeguamento funzionale e messa in sicurezza della SP 53 Accettura-Gallipoli-Ponte Balzano (3° lotto) per 1.010.000 euro; Cirigliano, miglioramento della SP 103 per 353.744 euro; Craco, messa in sicurezza della SP 113 (Craco Vecchia) per 300.000 euro; Gorgoglione, messa in sicurezza della strada comunale Chiaromontano per 325.000 euro; Stigliano, miglioramento della strada comunale di collegamento Stigliano-Saurina per 325.000 euro.



L'attività negoziale avviata dalla Regione alla fine del 2024 coinvolge tutte e sette le Aree Interne individuate nella programmazione regionale: Alto Bradano, Marmo Platano Melandro, Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento, Montagna Materana, Medio Agri, Medio Basento e Vulture. Il percorso rientra in un programma complessivo che destina 40 milioni di euro alla riqualificazione della viabilità delle Aree Interne della Basilicata.



Nel caso della Montagna Materana, l'ammissione a finanziamento è il risultato dell'attività istruttoria svolta dalla Regione con i Comuni dell'Area Interna e le strutture tecniche coinvolte. Le proposte sono state oggetto di verifiche, richieste di integrazione e sopralluoghi, fino alla definizione degli interventi ammessi a finanziamento.



"Stiamo dando continuità - dice Pepe - a una programmazione che punta a rafforzare la mobilità nelle aree interne attraverso interventi condivisi con gli enti locali e costruiti su basi progettuali solide. Continueremo ad accompagnare i territori anche nelle fasi successive, affinché tutte le risorse disponibili possano tradursi rapidamente in opere e cantieri".



