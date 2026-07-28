Accolgo con soddisfazione e orgoglio la notizia della firma del Decreto Ministeriale dello scorso 22 luglio, con il quale il Ministero della Salute ha confermato ufficialmente il riconoscimento del carattere scientifico per l'area di Oncologia allIRCCS "Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata" (CROB) di Rionero in Vulture.



Così il Presidente della Regione, Vito Bardi, commenta lesito favorevole dell'iter di verifica ministeriale che ha certificato la piena sussistenza di tutti i requisiti di legge previsti per le strutture di ricovero e cura a carattere scientifico.



Questo risultato - prosegue il Presidente Bardi - è il coronamento di un percorso rigoroso iniziato con la visita della Commissione di valutazione nel luglio 2025. Rappresenta la prova tangibile che il CROB si conferma un punto di riferimento fondamentale non solo per la nostra regione, ma per tutto il Mezzogiorno d'Italia nella lotta contro le patologie oncologiche. La combinazione tra elevati standard di assistenza sanitaria e ricerca scientifica all'avanguardia è la strada maestra che intendiamo continuare a percorrere. Voglio rivolgere il mio più ringraziamento a tutta la comunità dell'istituto: alla direzione, ai medici, ai ricercatori, al personale sanitario e amministrativo che, con dedizione quotidiana, professionalità e passione, rendono il centro di Rionero in Vulture un presidio di speranza e cura per i nostri cittadini. La riconferma della qualifica di IRCCS è merito del loro lavoro straordinario e dell'attenzione costante che questa amministrazione ha dedicato e continuerà a dedicare alla sanità lucana.



La Regione Basilicata - conclude Bardi - proseguirà nel proprio impegno per rafforzare la rete sanitaria regionale, investendo nellinnovazione tecnologica, nel reclutamento di competenze e nel sostegno alla ricerca, affinché ogni cittadino possa trovare nella propria terra risposte eccellenti e tempestive ai propri bisogni di salute.