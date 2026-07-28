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La voce della Politica
|Ospedale di Policoro, due anni di investimenti e potenziamento
28/07/2026
|In riferimento alla lettera indirizzata al Sindaco di Policoro dal consigliere comunale Giuseppe Maiuri, contenente alcune considerazioni sullo stato dell'Ospedale "Giovanni Paolo II", l'Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene doveroso fornire alcuni elementi che fotografano il lavoro svolto dalla Direzione Strategica guidata da Maurizio Friolo, prima come Commissario Straordinario e oggi come Direttore Generale.
Negli ultimi due anni il presidio ospedaliero di Policoro è stato interessato da un significativo percorso di rafforzamento, attraverso investimenti in tecnologie, il potenziamento dei servizi, la nomina di nuovi direttori di struttura complessa, l'attivazione di nuovi ambulatori e il reclutamento di personale sanitario. Un'attività concreta che testimonia la volontà dell'ASM e della Regione Basilicata di consolidare il ruolo strategico dell'Ospedale "Giovanni Paolo II" al servizio dell'intero territorio jonico.
Sono stati nominati i direttori delle Unità Operative Complesse di Chirurgia, Medicina Interna e d'Urgenza, Radiologia e Otorinolaringoiatria, rafforzando la governance delle principali strutture ospedaliere e assumendo personale medico e di comparto. Inoltre il Piano Assunzionale 2026 prevede il reclutamento di sette anestesisti e, concluso il Concorso Unico Regionale, sono già state avviate le procedure di assunzione. Contestualmente, ASM e Regione Basilicata stanno utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa per rafforzare gli organici e garantire la piena operatività dei servizi. Infine lASM ha già deliberato lavviso per lattribuzione di incarico di Direttore della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Policoro.
Sono stati attivati nuovi servizi, come l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria, inaugurata la nuova Dialisi, installate apparecchiature di ultima generazione quali la TAC a 128 strati, la nuova Risonanza Magnetica e l'Ortopantomografo, oltre all'entrata in funzione del sistema diagnostico molecolare BIOFIRE® FILMARRAY, che consente diagnosi rapide e altamente accurate.
L'ASM ribadisce la propria disponibilità al confronto con tutte le istituzioni, nella convinzione che il futuro dell'Ospedale di Policoro si costruisca attraverso la collaborazione e valorizzando il lavoro quotidiano dei professionisti che, con competenza e spirito di servizio, assicurano cure di qualità ai cittadini del Metapontino e dell'intera fascia jonica.
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archivio
|La Voce della Politica
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