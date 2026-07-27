La Fismic Confsal esprime soddisfazione per laccordo sottoscritto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il passaggio dei lavoratori degli stabilimenti PMC e Brose di Melfi a C Costruzioni, attraverso il trasferimento di ramo dazienda previsto entro il prossimo mese di settembre.

Unintesa importante, che punta alla salvaguardia di tutti i lavoratori coinvolti e apre una prospettiva concreta di reindustrializzazione per due realtà fortemente colpite dalla crisi dellindotto automotive.

«Dopo oltre un anno di incertezza, arriva finalmente un passaggio fondamentale per la tutela delloccupazione e per il futuro industriale di Melfi. È un risultato significativo, che ora deve tradursi rapidamente in fatti concreti», dichiarano Sara Rinaudo, Segretario Generale Fismic Confsal, e Pasquale Capocasale, Segretario Fismic Confsal Basilicata.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli stabilimenti, percorsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori e lavvio delle nuove attività legate al recupero di materiali elettronici, con la piena operatività prevista entro ventiquattro mesi.

«Salvaguardia del lavoro, riconversione industriale ed economia circolare rappresentano una prospettiva positiva. Adesso servono tempi certi, investimenti concreti e formazione adeguata, perché tutti gli impegni assunti diventino realtà e nessun lavoratore resti indietro».

La Fismic Confsal continuerà a seguire ogni fase del percorso, chiedendo un monitoraggio costante al Mimit, a partire dal prossimo incontro del 23 novembre.

«La Basilicata non può permettersi di perdere altri posti di lavoro né altro tessuto industriale. Laccordo di oggi è un risultato importante: ora lobiettivo è garantirne la piena attuazione e costruire a Melfi una prospettiva industriale solida e duratura».