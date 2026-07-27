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La voce della Politica
|PMC e Brose, Fismic Confsal: 'Accordo importante per i lavoratori'
27/07/2026
|La Fismic Confsal esprime soddisfazione per laccordo sottoscritto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il passaggio dei lavoratori degli stabilimenti PMC e Brose di Melfi a C Costruzioni, attraverso il trasferimento di ramo dazienda previsto entro il prossimo mese di settembre.
Unintesa importante, che punta alla salvaguardia di tutti i lavoratori coinvolti e apre una prospettiva concreta di reindustrializzazione per due realtà fortemente colpite dalla crisi dellindotto automotive.
«Dopo oltre un anno di incertezza, arriva finalmente un passaggio fondamentale per la tutela delloccupazione e per il futuro industriale di Melfi. È un risultato significativo, che ora deve tradursi rapidamente in fatti concreti», dichiarano Sara Rinaudo, Segretario Generale Fismic Confsal, e Pasquale Capocasale, Segretario Fismic Confsal Basilicata.
Il progetto prevede la ristrutturazione degli stabilimenti, percorsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori e lavvio delle nuove attività legate al recupero di materiali elettronici, con la piena operatività prevista entro ventiquattro mesi.
«Salvaguardia del lavoro, riconversione industriale ed economia circolare rappresentano una prospettiva positiva. Adesso servono tempi certi, investimenti concreti e formazione adeguata, perché tutti gli impegni assunti diventino realtà e nessun lavoratore resti indietro».
La Fismic Confsal continuerà a seguire ogni fase del percorso, chiedendo un monitoraggio costante al Mimit, a partire dal prossimo incontro del 23 novembre.
«La Basilicata non può permettersi di perdere altri posti di lavoro né altro tessuto industriale. Laccordo di oggi è un risultato importante: ora lobiettivo è garantirne la piena attuazione e costruire a Melfi una prospettiva industriale solida e duratura».
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