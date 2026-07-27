"Nessun cittadino lucano deve sentirsi isolato o privato del diritto fondamentale alla salute, indipendentemente dal comune in cui risiede. Per questa ragione ho chiesto formalmente al presidente della Giunta, Vito Bardi, e all'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Pasquale Pepe, l'istituzione di un tavolo interdipartimentale dedicato al potenziamento dei trasporti sanitari e sociosanitari territoriali". Lo dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, illustrando l'iniziativa che attuerà la macroarea garantire l'accesso equo ai servizi sanitari, superando le sfide dovute alla dispersione geografica, in linea con l'Obiettivo generale (1b) del Piano Sanitario Regionale 2026-2030, approvato in Giunta.



"La morfologia della Basilicata, caratterizzata da vaste aree rurali e montane, unita allo spopolamento e alla dispersione geografica  spiega Latronico  ci impone una sfida complessa per la tutela dellequità nellaccesso alle cure. La richiesta di questo tavolo interdipartimentale ha lobiettivo di strutturare nuovi modelli di gestione integrata capaci di garantire laccesso ai servizi sanitari proprio nelle aree più difficili da raggiungere".



La proposta per i lavori del tavolo individua tra le possibili misure dazione quelle di: collegamento dei paesi più isolati ai centri sanitari distrettuali; utilizzo del servizio navetta per consentire ai pazienti, come anziani residenti in borghi montani, di recarsi in ospedali e strutture territoriali per visite specialistiche; individuazione di forme di cogestione per listituzione di navette sanitarie dedicate; attivazione di accordi con Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e aderenti a reti associative nazionali con articolazione regionale, per lerogazione di servizi complementari di trasporto sanitario e sociosanitario.



Il potenziamento dei trasporti  conclude lassessore  è solo un tassello di una più vasta rete di prossimità coerente con la Missione 6 del Pnrr. Mentre miglioriamo la mobilità sul territorio, parallelamente riduciamo la necessità di spostamenti fisici superando le barriere geografiche con la tecnologia e i presidi locali. Ad esempio attraverso la telemedicina, l'attivazione di piattaforme digitali e app mobili per il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali da parte dei medici, e il potenziamento della Farmacia dei Servizi".