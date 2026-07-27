-->
|
La voce della Politica
|Un tavolo interdipartimentale sul potenziamento dei trasporti sanitari
27/07/2026
|"Nessun cittadino lucano deve sentirsi isolato o privato del diritto fondamentale alla salute, indipendentemente dal comune in cui risiede. Per questa ragione ho chiesto formalmente al presidente della Giunta, Vito Bardi, e all'assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Pasquale Pepe, l'istituzione di un tavolo interdipartimentale dedicato al potenziamento dei trasporti sanitari e sociosanitari territoriali". Lo dichiara lassessore alla Salute, Politiche per la Persona e Pnrr della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, illustrando l'iniziativa che attuerà la macroarea garantire l'accesso equo ai servizi sanitari, superando le sfide dovute alla dispersione geografica, in linea con l'Obiettivo generale (1b) del Piano Sanitario Regionale 2026-2030, approvato in Giunta.
"La morfologia della Basilicata, caratterizzata da vaste aree rurali e montane, unita allo spopolamento e alla dispersione geografica spiega Latronico ci impone una sfida complessa per la tutela dellequità nellaccesso alle cure. La richiesta di questo tavolo interdipartimentale ha lobiettivo di strutturare nuovi modelli di gestione integrata capaci di garantire laccesso ai servizi sanitari proprio nelle aree più difficili da raggiungere".
La proposta per i lavori del tavolo individua tra le possibili misure dazione quelle di: collegamento dei paesi più isolati ai centri sanitari distrettuali; utilizzo del servizio navetta per consentire ai pazienti, come anziani residenti in borghi montani, di recarsi in ospedali e strutture territoriali per visite specialistiche; individuazione di forme di cogestione per listituzione di navette sanitarie dedicate; attivazione di accordi con Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e aderenti a reti associative nazionali con articolazione regionale, per lerogazione di servizi complementari di trasporto sanitario e sociosanitario.
Il potenziamento dei trasporti conclude lassessore è solo un tassello di una più vasta rete di prossimità coerente con la Missione 6 del Pnrr. Mentre miglioriamo la mobilità sul territorio, parallelamente riduciamo la necessità di spostamenti fisici superando le barriere geografiche con la tecnologia e i presidi locali. Ad esempio attraverso la telemedicina, l'attivazione di piattaforme digitali e app mobili per il monitoraggio in tempo reale dei parametri vitali da parte dei medici, e il potenziamento della Farmacia dei Servizi".
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/07/2026 - PMC e Brose, Fismic Confsal: 'Accordo importante per i lavoratori'
La Fismic Confsal esprime soddisfazione per laccordo sottoscritto oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il passaggio dei lavoratori degli stabilimenti PMC e Brose di Melfi a C Costruzioni, attraverso il trasferimento di ramo dazienda previsto entro...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Un tavolo interdipartimentale sul potenziamento dei trasporti sanitari
"Nessun cittadino lucano deve sentirsi isolato o privato del diritto fondamentale alla salute, indipendentemente dal comune in cui risiede. Per questa ragione ho chiesto formalmente al presidente della Giunta, Vito Bardi, e all'assessore alle Infrastrutture e ...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Agricoltura, Lollobrigida: 1,67 miliardi Pac contro caro prezzi e stabilità sist
"In questo momento di grande crisi geopolitica che condiziona l'economia di tutte le Nazioni non c'è tempo da perdere e per questo ho dato mandato ad Agea e agli altri enti regionali di pagare in anticipo 1,67 miliardi di euro di risorse Pac. Sono risorse per ...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Francavilla in Sinni, Meglio tardi che mai: lopposizione rivendica il percorso sui fondi per la strada
L'Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni esulta per l'arrivo di due nuovi finanziamenti. Ben venga, ogni risorsa destinata alla nostra comunità è oggettivamente una buona notizia. Eppure i cittadini hanno diritto di conoscere tutta la verità. Per il ...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Tre comunità custodiscono le radici per coltivare il futuro
«Ogni festa che racconta il lavoro della terra non è soltanto una rievocazione del passato. È una comunità che rinnova la propria memoria, trasmette conoscenze alle nuove generazioni e ricorda che il futuro dellagricoltura nasce dalla capacità di custodire ci...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Investire nelle tipicità per generare nuove occasioni
La Basilicata migliore passa da qui: dalle sue radici, dai suoi prodotti simbolo e dalla passione di chi coltiva la terra ogni giorno con fatica e orgoglio. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, traccia un bilancio della sua presenza, ieri ser...-->continua
|
|
|27/07/2026 - San Giorgio Lucano. Nicola Lista attacca: ''Perché ieri no e oggi sì al presidente del Consiglio comunale?''
Le previsioni del legislatore, che ha inteso permettere ai Consigli comunali di dotarsi di un proprio presidente, (prima era lo stesso sindaco che svolgeva la funzione di dirigere lassemblea consiliare), sono state nel tempo accolte anche dai comuni più picco...-->continua
|
|