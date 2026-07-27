L'Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni esulta per l'arrivo di due nuovi finanziamenti. Ben venga, ogni risorsa destinata alla nostra comunità è oggettivamente una buona notizia. Eppure i cittadini hanno diritto di conoscere tutta la verità. Per il ripristino della strada comunale San Biase  Rifugio "La Caserma", la precedente Amministrazione aveva già presentato due richieste di finanziamento, protocollate in data 22 aprile 2025 e 20 aprile 2026. Ad entrambe le richieste, però, la Regione Basilicata non ha mai dato alcun seguito. La maggioranza del Comune di Francavilla in Sinni ha, inoltre, annunciato un finanziamento di 120.000 euro per la realizzazione di un parcheggio in Piazza San Francesco. Sarebbe onesto dire innanzitutto che si tratta di somme destinate esclusivamente alla progettazione ma di fronte a questa comunicazione, riteniamo doveroso porre alcune domande ed invitare la cittadinanza ad una riflessione.

Si parla di progetto esecutivo ed immediatamente cantierabile, se così fosse, sarebbe opportuno che l'Amministrazione Comunale rendesse pubblico il progetto, illustrandone contenuti, finalità ed impatto sull'area interessata. Per questo chiediamo che il progetto, prima dell'avvio di qualsiasi intervento, venga presentato alla cittadinanza affinché tutti possano conoscerne i dettagli. Ponendo lattenzione sul finanziamento che riguarda la riqualificazione della strada comunale Caserma, unultima considerazione pare sia doverosa.

Lintervento di 400 mila euro viene annunciato come nuovo finanziamento. Ne prendiamo atto con favore ma è doveroso ricordare che questo risultato nasce da un percorso avviato in precedenza e che, per due volte, è rimasto senza alcun riscontro. La memoria amministrativa non può essere cancellata a colpi di comunicati stampa. Se oggi quei fondi arrivano, bene; sarebbe stato ancora meglio se alle richieste presentate negli anni scorsi fosse stata data una risposta nei tempi dovuti.

È il caso dire: Meglio tardi che mai



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