La Basilicata migliore passa da qui: dalle sue radici, dai suoi prodotti simbolo e dalla passione di chi coltiva la terra ogni giorno con fatica e orgoglio. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, traccia un bilancio della sua presenza, ieri sera a Tursi, alla storica Sagra della Percoca.

Un evento che è una vera e propria vetrina dellidentità lucana, capace di intrecciare tradizione, lavoro e attrattività turistica.

Dietro la percoca di Tursi non cè solo una straordinaria qualità agroalimentare, ma la storia di intere famiglie di agricoltori e lanima delle nostre comunità  sottolinea Latronico -. Valorizzare questa eccellenza significa riconoscere il valore di un patrimonio unico che rende la nostra regione sempre più forte e competitiva. Manifestazioni come questa dimostrano nei fatti come sia possibile far dialogare agricoltura, cultura e sviluppo locale, creando un circolo virtuoso a sostegno delleconomia del territorio. Lassessore rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo delliniziativa: Un grazie sincero al sindaco Maria Anglona Adduci, allAmministrazione comunale, allassessore Antonio Di Matteo, agli organizzatori, ai relatori, alle organizzazioni professionali, alla Coldiretti e a tutti i cittadini che hanno reso viva questa bellissima festa.

Promuovere ciò che di più bello e buono sa offrire la nostra terra è una scelta precisa: continuare a investire nelle tipicità lucane  conclude Latronico  è la strada maestra per generare nuove opportunità di lavoro, crescita e futuro per lintera Basilicata.