-->
|
La voce della Politica
|Investire nelle tipicità per generare nuove occasioni
27/07/2026
|La Basilicata migliore passa da qui: dalle sue radici, dai suoi prodotti simbolo e dalla passione di chi coltiva la terra ogni giorno con fatica e orgoglio. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, traccia un bilancio della sua presenza, ieri sera a Tursi, alla storica Sagra della Percoca.
Un evento che è una vera e propria vetrina dellidentità lucana, capace di intrecciare tradizione, lavoro e attrattività turistica.
Dietro la percoca di Tursi non cè solo una straordinaria qualità agroalimentare, ma la storia di intere famiglie di agricoltori e lanima delle nostre comunità sottolinea Latronico -. Valorizzare questa eccellenza significa riconoscere il valore di un patrimonio unico che rende la nostra regione sempre più forte e competitiva. Manifestazioni come questa dimostrano nei fatti come sia possibile far dialogare agricoltura, cultura e sviluppo locale, creando un circolo virtuoso a sostegno delleconomia del territorio. Lassessore rivolge un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo delliniziativa: Un grazie sincero al sindaco Maria Anglona Adduci, allAmministrazione comunale, allassessore Antonio Di Matteo, agli organizzatori, ai relatori, alle organizzazioni professionali, alla Coldiretti e a tutti i cittadini che hanno reso viva questa bellissima festa.
Promuovere ciò che di più bello e buono sa offrire la nostra terra è una scelta precisa: continuare a investire nelle tipicità lucane conclude Latronico è la strada maestra per generare nuove opportunità di lavoro, crescita e futuro per lintera Basilicata.
|
archivio
|La Voce della Politica
|27/07/2026 - Tre comunità custodiscono le radici per coltivare il futuro
«Ogni festa che racconta il lavoro della terra non è soltanto una rievocazione del passato. È una comunità che rinnova la propria memoria, trasmette conoscenze alle nuove generazioni e ricorda che il futuro dellagricoltura nasce dalla capacità di custodire ciò che siamo sta...-->continua
|
|
|27/07/2026 - Investire nelle tipicità per generare nuove occasioni
La Basilicata migliore passa da qui: dalle sue radici, dai suoi prodotti simbolo e dalla passione di chi coltiva la terra ogni giorno con fatica e orgoglio. Lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, traccia un bilancio della sua presenza, ieri ser...-->continua
|
|
|27/07/2026 - San Giorgio Lucano. Nicola Lista attacca: ''Perché ieri no e oggi sì al presidente del Consiglio comunale?''
Le previsioni del legislatore, che ha inteso permettere ai Consigli comunali di dotarsi di un proprio presidente, (prima era lo stesso sindaco che svolgeva la funzione di dirigere lassemblea consiliare), sono state nel tempo accolte anche dai comuni più picco...-->continua
|
|
|26/07/2026 - Matera, Ligorio (Azione) su dichiarazioni di Nicoletti.
"Le dichiarazioni del sindaco Nicoletti rilasciate alla stampa, pongono una questione che merita una risposta politica. Se lobiettivo è consolidare la maggioranza con un'apertura ad Azione, la domanda è inevitabile: con quale metodo? Azione non intende sottra...-->continua
|
|
|26/07/2026 - Costo carburanti, Lacorazza: benzina su ingiustizia
Il Capogruppo del PD: bene l'iniziativa promossa da Amendola. Dopo 7 anni di Governo Bardi non si sono messi in campo nuovi processi virtuosi di comunità che efficientano autoproducono, scambiano, risparmiano e qualificano i contesti di vita e di produzione
<...-->continua
|
|
|25/07/2026 - Verdi Ambiente e Società di Potenza:preoccupazione per la demolizione del Viadotto di Tiera vicino al canile
Verdi Ambiente e Società (VAS) di Potenza, per voce dellavv. Maria Grazia Marino, manifesta forte preoccupazione in merito alla demolizione controllata del Viadotto di Tiera, situato nelle vicinanze del Canile di Potenza.
Lassociazione, nellapprend...-->continua
|
|
|25/07/2026 - Nova Siri, le Vasche di SantAlessio tornano alla comunità
Grande partecipazione a Nova Siri per la presentazione del percorso di valorizzazione delle Vasche di SantAlessio, uno degli interventi di Sentieri del Benessere. Il recupero del sito restituisce alla comunità un luogo identitario del territorio, riqualificat...-->continua
|
|