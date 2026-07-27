Le previsioni del legislatore, che ha inteso permettere ai Consigli comunali di dotarsi di un proprio presidente, (prima era lo stesso sindaco che svolgeva la funzione di dirigere lassemblea consiliare), sono state nel tempo accolte anche dai comuni più piccoli.

Così che pure per il nostro comune, San Giorgio Lucano, è giunto il momento di istituire, dal prossimo consiglio comunale del 29 luglio, tale importante figura istituzionale.

Non possiamo non essere daccordo di tale scelta, noi, che sin dallinsediamento nella passata consiliatura, circa sei anni fa, labbiamo proposta con decisione. Prendiamo atto, oggi, di questa volontà, ma aggiungiamo anche lantico motto del meglio tardi che mai.

Già, perché appena ad inizio della nuova consiliatura questo punto viene portato allordine del giorno, dopo che è stato negli anni passati sempre accantonato, dallo stesso sindaco, uscente e subentrante.

Senza fare troppo i maliziosi, anche per quelli più lontani dalla cosa pubblica, apprendendo della elezione del prossimo primo Presidente del Consiglio comunale della nostra città, è facile dedurre che oltre alla necessità di avere una figura, al di là dei consiglieri che lo hanno eletto, il cui ruolo resta finalizzato a garantire il regolare andamento dei lavori consiliari appunto, e limparzialità nei confronti di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, ci siano ora, diversamente dal passato, motivi di equilibrio politico da assicurare dentro la stessa maggioranza.

Equilibrio istituzionale evidentemente non necessario in passato, condizione, infatti, che ha permesso al capo dellamministrazione locale di navigare in acque tranquille, pur decidendo quasi sempre da solo, e anche su questo argomento. Glissando, così, sui tempi futuri. Mentre questa volta il sindaco rieletto non ha ritenuto opportuno o la forza di dire no? Perché ieri non era necessaria listituzione e oggi si? Altri, forse, adesso la pretendono tale figura affinché possano garantire una maggiore lealtà?

Non lo sapremo mai, resta, però, la differenza di stile, di comportamento e di lealtà, tenuti anche di fronte a un diniego ricevuto. Senza scalpitare. Anteponendo, noi, sempre linteresse dei cittadini ai pur legittimi interessi di parte o personali.

Tranquillizziamo, infine, i tanti nostri concittadini ed elettori che ci sono stati sempre vicini, perché sia pure fuori dalla casa comunale, non abbandoniamo il campo politico. Ma saremo, come sempre, vigili e propositivi. Perché la politica vera si fa sia allinterno dellassise comunale che fuori di essa, ma sempre a fianco del propri concittadini. Perché più che la funzione in sé, conta lamore per la propria comunità.







Nicola Lista

Consigliere comunale uscente

San Giorgio Lucano