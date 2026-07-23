Nella giornata di ieri, il Parlamento è stato chiamato a votare alla svelta un atto che cambia la forma dello Stato, introducendo un modello che potrebbe generare diritti diversi a seconda del territorio di residenza. Tutto questo mentre la Corte Costituzionale ha già smontato la legge Calderoli, indicando una serie di valori e parametri entro cui lautonomia deve essere collocata: unità e indivisibilità della Repubblica, centralità della persona, tutela dei diritti fondamentali e principio di eguaglianza.



Le quattro intese in esame sono quattro fotocopie, identiche nei contenuti nonostante le differenze demografiche, economiche e territoriali delle regioni coinvolte. Una uniformità che contraddice lo spirito stesso dellautonomia differenziata secondo i principi costituzionali.



È importante riportare una circostanza molto significativa, i rilievi di Ufficio Parlamentare di Bilancio, Banca dItalia e Ragioneria Generale dello Stato, hanno evidenziato enormi e più che preoccupanti criticità e incoerenze nelle intese. Abbiamo provato a sottolineare come le regioni richiedenti presentino situazioni molto diverse: la Liguria è inadempiente sui Lea (219 punti), mentre Veneto (288), Piemonte (270) e Lombardia (257) mostrano performance migliori. Anche sulla mobilità sanitaria emergono squilibri: Veneto e Lombardia attraggono pazienti e risorse, mentre Piemonte e Liguria ne perdono.



Una cosa è chiara: il progetto di autonomia rischia di consolidare per legge un sussidio Sud‑Nord, alimentato dalla migrazione di giovani meridionali verso le regioni settentrionali. Una dinamica che potrebbe esplodere tra dieci anni, quando quella stessa popolazione invecchierà e avrà bisogno dei servizi che oggi si vogliono frammentare.



Per questi motivi abbiamo chiesto il ritiro delle intese, definendole la fine dellidea che un cittadino valga come ogni altro cittadino, che nasca a Potenza o a Bergamo. Il Movimento 5 Stelle ribadisce la necessità di definire prima i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), come previsto dalla Costituzione, e solo successivamente valutare eventuali trasferimenti di competenze.



La Basilicata e il Mezzogiorno devono sapere cosa è in gioco. Non si discute soltanto di procedure amministrative. Si interviene su settori delicatissimi come la tutela della salute, la protezione civile, le professioni e il coordinamento della finanza pubblica. Ambiti che incidono direttamente sulla qualità dei servizi, sulle opportunità di lavoro, sulla sicurezza dei cittadini e sulla disponibilità delle risorse pubbliche.



In tutto ciò cè un grande assente: il presidente della regione Basilicata Vito Bardi. Un Presidente fantasma. Non una parola se non accondiscendenza al governo nazionale che si piega alla linea Salvini-Calderoli. Ed è paradossale che un intero Paese sia ostaggio della politica di un partito in caduta libera, ormai al 4%, come la Lega.



Sarebbe stato auspicabile che un presidente di una regione del mezzogiorno si opponesse a questa porcheria. Che dicesse almeno qualcosa di ragionevole come il fatto che non è sufficiente scrivere negli accordi che saranno rispettati i livelli essenziali delle prestazioni o che non vi saranno nuovi oneri. Occorre dimostrare, con dati verificabili e relazioni tecniche serie, che il trasferimento delle funzioni non sottragga risorse alle Regioni più fragili, non aumenti la mobilità sanitaria e non consenta ai territori più forti di attrarre ulteriormente personale, investimenti e servizi.



In Basilicata conosciamo già il costo della carenza di medici, delle liste di attesa, dello spopolamento e della debolezza infrastrutturale.























On. Arnaldo Lomuti



Deputato M5S