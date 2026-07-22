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La voce della Politica
|Controllo di vicinato,Corleto Perticara e SantArcangelo aderiscono a Protocollo
22/07/2026
|Dopo la significativa stagione di prossimità istituzionale caratterizzata da due cicli di Comitati provinciali itineranti che hanno coinvolto direttamente sul territorio i 100 Primi cittadini del potentino, la governance della sicurezza fa nuovamente tappa in provincia per rafforzare il dialogo con le comunità locali e consolidare il modello di sicurezza partecipata.
Questa mattina, infatti, a SantArcangelo (PZ), tra le antiche mura dellAbbazia di Santa Maria DOrsoleo, si è riunito il Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ed i Sindaci neo eletti di Corleto Perticara (PZ) e SantArcangelo (PZ) Ilenia Magaldi e Vito De Filippo hanno sottoscritto il Protocollo dintesa sul controllo di vicinato.
Presenti il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, il delegato del Presidente della Provincia Filippo Sinisgalli, il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri Luca dAmore e della Guardia di Finanza Massimiliano Tibollo.
Con la sigla di oggi, salgono a 48 i Comuni della provincia che, con convinzione e responsabilità, hanno aderito ad una iniziativa che si inserisce nella più ampia strategia di sicurezza urbana promossa dalla Prefettura di Potenza e che individua nella partecipazione attiva delle comunità locali uno degli strumenti più efficaci per consolidare la prevenzione e rafforzare il presidio sul territorio.
Prima della sottoscrizione, i due Amministratori hanno rivolto un sentito ringraziamento al Prefetto per la costante vicinanza ai territori, la sensibilità nellintercettare le esigenze e la capacità di promuovere un fecondo dialogo istituzionale, rendendolo un autentico punto di riferimento per le comunità.
Entrando, quindi, nel vivo della riunione, il Rappresentante del Governo ha illustrato linee programmatiche e contenuti del Controllo di vicinato che rappresenta un modello avanzato di sicurezza partecipata, fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale e costruito sulla partnership tra Istituzioni, Amministrazioni comunali e cittadini, chiamati a concorrere, ciascuno nellambito delle rispettive responsabilità, alla costruzione di comunità sempre più consapevoli, coese e resilienti.
In questa prospettiva, il Protocollo si propone di fornire un qualificato contributo allattività di prevenzione generale e di controllo del territorio, istituzionalmente svolta dalle Forze di Polizia, valorizzando forme di controllo sociale coerenti con le specificità dei diversi contesti territoriali.
Mira, inoltre, ad accrescere la consapevolezza dei cittadini rispetto alle problematiche del territorio e a promuovere un modello di sicurezza partecipata fondato sulla reciproca attenzione e sul vicinato solidale.
Pilastro portante dellintesa, infatti, il protagonismo dei cittadini, concretamente espresso attraverso i Gruppi di Vicinato che monitorano il territorio (passaggi inconsueti di veicoli o persone, allarmi, rumori e altre situazioni anomale) e segnalano situazioni sospette alle Forze dellordine tramite i Coordinatori, nominati allinterno dei Gruppi e adeguatamente formati.
Non meno centrale il ruolo dei Sindaci, cui spetta una significativa funzione di impulso e di coordinamento del progetto, incoraggiando la partecipazione della cittadinanza, individuando le aree di attuazione delliniziativa, installando lapposita segnaletica con finalità anche deterrenti e favorendo, in generale, tutte le condizioni necessarie alla piena operatività del Protocollo.
Le Forze di Polizia continuano a rappresentare il riferimento esclusivo per ogni attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi curando, altresì, la formazione dei Coordinatori con i quali sono chiamati ad instaurare un canale diretto di comunicazione.
La Prefettura assicura, invece, il coordinamento complessivo delliniziativa, monitorandone lattuazione e promuovendo il costante raccordo tra tutti i soggetti coinvolti.
Passando, quindi, dallarchitettura del modello ai dati del territorio, il Prefetto Campanaro ha condiviso con il Tavolo la mappatura georeferenziata della delittuosità nel territorio provinciale e nei due Comuni firmatari, restringendo il campo della riflessione al raffronto tra il primo semestre del 2026 e la medesima finestra temporale del 2025.
Dallanalisi emerge, innanzitutto, un dato di carattere generale riferito allintero territorio provinciale che, nella prima parte dellanno corrente, registra una significativa riduzione della delittuosità complessiva rispetto allanalogo periodo del 2025 (-17,5%).
Il trend complessivo trova conferma, sebbene con percentuali diverse, anche nei due Comuni firmatari del Protocollo: a Corleto Perticara (PZ) i delitti complessivamente denunciati si dimezzano rispetto al primo semestre dello scorso anno (-50%), mentre a SantArcangelo (PZ) si registra una riduzione del 13%.
Scendendo nel dettaglio delle singole fattispecie di reato, il quadro presenta alcune differenziazioni. Se a Corleto Perticara (PZ), infatti, i furti passano da 5 ad 1 e non si registrano rapine, a SantArcangelo (PZ), invece i furti aumentano da 8 a 11 episodi e le rapine da 1 a 2 casi.
Dati che, riferendosi a valori assoluti contenuti, confermano comunque limportanza di mantenere elevata la soglia di attenzione e di rafforzare ulteriormente gli strumenti di prevenzione e di collaborazione tra cittadini, Amministrazioni locali e Forze di Polizia.
Nel delineare conclusivamente il quadro complessivo delle politiche di sicurezza urbana, il Rappresentante del Governo ha, quindi, ricordato come il Controllo di Vicinato costituisca uno degli strumenti di una strategia più ampia, che comprende anche il rafforzamento delle Polizie Locali ed il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, anche sotto il profilo dellupgrade tecnologico, richiamando lattenzione dei Sindaci sullimminente scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento previste dal bando del Ministero dellInterno per la realizzazione e limplementazione degli impianti di videosorveglianza nei Comuni.
I dati illustrati oggi restituiscono un quadro complessivamente incoraggiante e confermano la validità della strategia che la Prefettura sta perseguendo insieme alle Amministrazioni locali ed alle Forze di Polizia: investire nella prevenzione e nella partecipazione responsabile delle comunità significa consolidare nel tempo livelli di sicurezza sempre più elevati. La sicurezza, infatti, non si costruisce soltanto attraverso il controllo del territorio e lazione di contrasto delle Forze di Polizia, ma anche rafforzando il senso di appartenenza, la corresponsabilità civica e la capacità delle comunità di prendersi cura del proprio territorio. Desidero rivolgere un particolare apprezzamento ai Sindaci Ilenia Magaldi e Vito De Filippo che, a meno di due mesi dal loro insediamento, hanno scelto di collocare il tema della sicurezza tra le priorità della propria agenda amministrativa, aderendo con convinzione a un percorso che rafforza il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini, le parole conclusive del Prefetto Campanaro.
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