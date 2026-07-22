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La voce della Politica
|Cooperazione sociale, Lacorazza: unità e cambiamento
22/07/2026
|Il Capogruppo del Pd: il presidente Bardi incontri una rappresentanza dellOsservatorio su appalti e accreditamenti. Le nostre proposte e norme già approvate su riordino governance territoriale, Terzo settore, servizio civile, appalti pubblici, sanità e housing
Gli Stati generali della cooperazione sociale, tenutosi questa mattina a Potenza rappresentano un passaggio fondamentale ed un contributo unitario, tra cooperative e sindacati, che deve essere messo a valore dalla Regione Basilicata e dallintero sistema delle Autonomie locali. Il Presidente Bardi incontri la rappresentanza dellOsservatorio paritetico regionale su appalti e accreditamenti territoriali. In questa scelta cè il senso e il valore della programmazione e la sostenibilità di un welfare che deve mettere in equilibrio la qualità dei servizi ed una giusta retribuzione per le lavoratrici e i lavoratori. Cè un cambio di demografia e di paradigmi culturali, economici e sociali che hanno una grande incidenza sul presente e sul futuro della Basilicata. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:
Cè una governance istituzionale da assestare, un modello da avviare a compimento redendo più stabile il governo sul territorio, superando la criticità della sola dimensione istituzionale comunale per la organizzazione dei servizi sociali. Gli Ambiti sociali non posso restare tra coloro che sono sospesi. Cè da tempo depositata una Pdl su Disposizioni per il riordino delle funzioni regionali di area vasta e disciplina dellesercizio associato delle funzioni comunali. Un territorio e la sua organizzazione dei servizi hanno la necessità di una maggiore stabilità istituzionale. Questa premessa è una leva fondamentale anche per dare valore alla programmazione, certezza e chiarezza nelle norme e adeguamenti tariffari. Questo è uno snodo fondamentale per garantire diritti e qualità dei servizi, che in molti casi sono anche una forte protezione al sistema sanitario. La qualità della programmazione è fortemente legata agli strumenti di esercizio di questa funzione: il bilancio regionale non può essere approvato notevolmente in ritardo. Manca il Piano Strategico Regionale, ormai in ritardo da due anni, e le risorse derivanti dal petrolio condizionano servizi e diritti di cittadinanza.
In questo contesto più volte denunciato abbiamo attenuato indirizzi sbagliati partoriti dalla Giunta regionale e anche aperto qualche varco prosegue Lacorazza - correggendo le impostazioni iniziali per la sperimentazione gestionale nel sistema sanitario, per evitare derive privatistiche e rimettendo a procedure pubbliche, anche a salvaguardia dei posti di lavoro, le eventuali scelte. Siamo tuttavia di fronte anche alla necessità di dare gambe e risorse a leggi, di cui rivendichiamo la proposta, come la L.R. n.5/ 26 Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo settore lucano. Siamo nella fase attuativa con la nomina nomina della Consulta regionale del Terzo settore prevista dallart.8 della legge.
Anche in questo caso abbiamo lavorato a rafforzare la coesione sociale con la L.R. n. 17/25 Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.Co) che sostiene la relazione tra terzo settore e nuove generazioni. Cè una grande partita da giocare con le opportunità che ci sono e che ci saranno, a partire dallhousing sociale. Anche su queste politiche abbiamo messo a terra proposte. E infine cè la strettoia delle gare dappalto per i servizi e per limpatto che a valle può determinarsi su cittadini e lavoratori. È arrivato il tempo conclude Lacorazza - anche di dare corpo alla L. R. n.1/26 Istituzione del Centro regionale di monitoraggio sugli appalti pubblici procedendo con la nomina dei componenti. Ricordo che il Centro prevede una funzione di supporto e consulenza finalizzata a garantire la qualità degli affidamenti, la tutela e sicurezza del lavoro, la stabilità occupazionale.
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