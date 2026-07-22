Lapprovazione degli elenchi definitivi per la stabilizzazione a tempo indeterminato e la firma dei contratti per 47 unità di personale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera rappresenta un atto atteso e necessario per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. È una scelta importante, in linea con le norme che impongono di superare il precariato e consente a professionalità di diversi ruoli, sanitari, dirigenziali e amministrativi, di poter finalmente lavorare con serenità nellinteresse dei lucani. Lo dichiara il consigliere regionale della Basilicata, Roberto Cifarelli, che nel pomeriggio di ieri ha presenziato personalmente in via Montescaglioso prima dell'inizio della cerimonia aziendale.



Ho voluto incontrare personalmente lassessore Latronico e il direttore generale prima dell'avvio dell'evento per ribadire un concetto etico e politico fondamentale: la stabilizzazione dei lavoratori è un diritto dovuto per legge e non può essere degradata a merce da spendere per passerelle e photo opportunity propagandistiche. Ho chiesto all'assessore il rispetto per la dignità dei lavoratori e della stessa azienda, invitandolo a evitare trionfalismi di facciata per atti amministrativi obbligatori. Sebbene lassessore mi abbia rassicurato sul tono istituzionale dell'incontro, la consueta macchina degli annunci si è puntualmente attivata a fine serata. È giunto il momento di smetterla con queste sceneggiate: le assunzioni di specie sono atti dovuti e avvengono in modo pienamente conforme agli indirizzi generali e non sono certo frutto di meriti politici del tutto inesistenti di questa maggioranza.



Secondo Cifarelli, la narrazione della Giunta regionale si scontra con una realtà sanitaria che non migliora affatto con i comunicati di autoassoluzione.



Ai lucani andrebbe garantita una sanità di standard qualitativi superiori a quelli attuali. Lo dicono le statistiche e gli indicatori elaborati non da un partito di opposizione, ma da agenzie di stretta appartenenza governativa. Gli annunci della maggioranza omettono sistematicamente la verità storica dei fatti: l'allentamento dei vincoli assunzionali deriva dal superamento post-Covid dei rigidi tetti di spesa nazionali e, soprattutto, queste parate non tengono mai conto del saldo reale con i pensionamenti, che continua a rimanere drammaticamente in negativo lasciando le corsie dei nostri ospedali costantemente in affanno.



Ci auguriamo  conclude l'esponente del centrosinistra  che queste nuove e preziose professionalità possano concretamente contribuire a risollevare una sanità le cui condizioni di sofferenza sono sotto gli occhi di tutti. Vigileremo con rigore affinché si proceda speditamente con i successivi provvedimenti per il personale che ancora attende risposte. La dignità dei lavoratori e il diritto alla salute si difendono con una programmazione seria, trasparente e fondata sui bisogni reali delle comunità, e non con l'esibizionismo elettorale.