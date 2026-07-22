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Nova Siri, il rilancio delle Vasche di SantAlessio

22/07/2026

Venerdì 24 luglio, alle ore 20, il Comune di Nova Siri presenterà alle Vasche di SantAlessio gli interventi di riqualificazione del sito e il programma delle iniziative che accompagneranno il percorso di valorizzazione, realizzati nellambito del progetto Sentieri del Benessere.

Con la consegna dei lavori alle Vasche di SantAlessio il progetto compie un passo importante anche a Nova Siri, traducendo la programmazione in interventi concreti  dichiara il sindaco Antonello Mele . Recuperiamo un luogo fortemente identitario per la nostra comunità, rendendolo più accessibile e restituendogli una nuova funzione attraverso cultura, tutela ambientale e benessere collettivo.

Allincontro interverranno gli assessori della Regione Basilicata Cosimo Latronico e Laura Mongiello, che illustreranno le strategie regionali a sostegno dello sviluppo dei territori coinvolti. Il co-progettista di Sentieri del Benessere Antonio Candela presenterà gli interventi previsti nella programmazione generale del progetto, mentre larcheologa Filomena Guariglia proporrà un approfondimento storico sulle Vasche di SantAlessio. La serata sarà arricchita da un momento di narrazione affidato allattore Giuseppe Ranoia.

Liniziativa rientra nel programma di Sentieri del Benessere, il progetto promosso dalla Regione Basilicata che coinvolge i Comuni di Nova Siri, Rotonda, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano in un percorso integrato di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, attraverso interventi di rigenerazione, attività dedicate al benessere e nuove modalità di fruizione dei luoghi.



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