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La voce della Politica
|Nova Siri, il rilancio delle Vasche di SantAlessio
22/07/2026
|Venerdì 24 luglio, alle ore 20, il Comune di Nova Siri presenterà alle Vasche di SantAlessio gli interventi di riqualificazione del sito e il programma delle iniziative che accompagneranno il percorso di valorizzazione, realizzati nellambito del progetto Sentieri del Benessere.
Con la consegna dei lavori alle Vasche di SantAlessio il progetto compie un passo importante anche a Nova Siri, traducendo la programmazione in interventi concreti dichiara il sindaco Antonello Mele . Recuperiamo un luogo fortemente identitario per la nostra comunità, rendendolo più accessibile e restituendogli una nuova funzione attraverso cultura, tutela ambientale e benessere collettivo.
Allincontro interverranno gli assessori della Regione Basilicata Cosimo Latronico e Laura Mongiello, che illustreranno le strategie regionali a sostegno dello sviluppo dei territori coinvolti. Il co-progettista di Sentieri del Benessere Antonio Candela presenterà gli interventi previsti nella programmazione generale del progetto, mentre larcheologa Filomena Guariglia proporrà un approfondimento storico sulle Vasche di SantAlessio. La serata sarà arricchita da un momento di narrazione affidato allattore Giuseppe Ranoia.
Liniziativa rientra nel programma di Sentieri del Benessere, il progetto promosso dalla Regione Basilicata che coinvolge i Comuni di Nova Siri, Rotonda, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano in un percorso integrato di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, attraverso interventi di rigenerazione, attività dedicate al benessere e nuove modalità di fruizione dei luoghi.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/07/2026 - Viabilità comunale, firma convenzioni
Prende il via il calendario degli incontri sul territorio dedicati agli interventi finanziati nell'ambito del bando regionale per la viabilità comunale, con cui la Regione Basilicata ha assegnato 45 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 a se...-->continua
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|22/07/2026 - Sanità, Cifarelli sulle assunzioni ASM: Bene i contratti per 47 lavoratori
Lapprovazione degli elenchi definitivi per la stabilizzazione a tempo indeterminato e la firma dei contratti per 47 unità di personale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Matera rappresenta un atto atteso e necessario per il riconoscimento dei diritti dei l...-->continua
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|22/07/2026 - Apre a Nemoli lisola ecologica. Appello del sindaco Carlomagno ai cittadini
Apre lisola ecologica di Nemoli. Da Mercoledì 22 luglio i cittadini
residenti nei Comuni di Nemoli e Rivello, potranno conferire rifiuti
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|22/07/2026 - Bigherati e Curatella (Futuro Nazionale), vicinanza alle Forze dell'Ordine
«I recenti episodi verificatisi a Matera rappresentano unulteriore occasione per esprimere vicinanza e riconoscenza agli uomini e alle donne delle Forze dellOrdine che, con professionalità, equilibrio e spirito di servizio, operano quotidianamente a tutela d...-->continua
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|22/07/2026 - Motonautica Lucana: il 25 luglio giornata della prevenzione dellannegamento
Sabato 25 luglio 2026 sul lungomare di Policoro Località Torre Mozza (a fianco porto Marinagri ) si terrà la giornata mondiale della prevenzione dellannegamento (World Drowning Prevention Day). Le esercitazioni di salvataggio e primo soccorso saranno curate...-->continua
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|22/07/2026 - Marateale: straordinario successo per Rivedersi
Raccontare il cancro non solo attraverso la medicina, ma anche mediante le emozioni, la speranza e la bellezza. Con questo obiettivo è nato Rivedersi, il cortometraggio diretto da Michele Bizzi e Adelaide Dante De Fino, presentato al Marateale 2026, nel sugg...-->continua
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