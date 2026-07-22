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La voce della Politica
|Motonautica Lucana: il 25 luglio giornata della prevenzione dellannegamento
22/07/2026
|Sabato 25 luglio 2026 sul lungomare di Policoro Località Torre Mozza (a fianco porto Marinagri ) si terrà la giornata mondiale della prevenzione dellannegamento (World Drowning Prevention Day). Le esercitazioni di salvataggio e primo soccorso saranno curate dalla Motonautica Lucana referente regionale della F.i.s.a. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico ). Il programma della giornata è cosi suddiviso:
ore 10.00 presentazione del dispositivo massaggiatore cardiaco pneumatico , una innovazione tecnologica per il primo soccorso.
ore 11.00 dimostrazione salvamento in mare.
La giornata mondiale nasce per sensibilizzare e informare sulla necessità di prevenire gli annegamenti, attraverso incontri con istituzioni, operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso.
La giornata è stata promossa e patrocinata dalla Città di Policoro bandiera blu per un mare in sicurezza.
La Giornata Mondiale della Prevenzione dellAnnegamento (World Drowning Prevention Day) è uniniziativa dellOMS che segue la Risoluzione dellONU dellaprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dellannegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.
La sicurezza in mare e in piscina di bagnanti e diportisti è un argomento importante e vitale per i numerosi turisti e bagnanti che affollano le nostre spiagge e le strutture turistiche soprattutto nei periodi estivi, la cittadinanza è invitata.
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archivio
|La Voce della Politica
|22/07/2026 - Nova Siri, il rilancio delle Vasche di SantAlessio
Venerdì 24 luglio, alle ore 20, il Comune di Nova Siri presenterà alle Vasche di SantAlessio gli interventi di riqualificazione del sito e il programma delle iniziative che accompagneranno il percorso di valorizzazione, realizzati nellambito del progetto Sentieri del Benes...-->continua
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|22/07/2026 - Apre a Nemoli lisola ecologica. Appello del sindaco Carlomagno ai cittadini
Apre lisola ecologica di Nemoli. Da Mercoledì 22 luglio i cittadini
residenti nei Comuni di Nemoli e Rivello, potranno conferire rifiuti
ingombranti e olio vegetale esausto presso il centro comunale di
raccolta ubicato presso larea Artigianale di...-->continua
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|22/07/2026 - Bigherati e Curatella (Futuro Nazionale), vicinanza alle Forze dell'Ordine
«I recenti episodi verificatisi a Matera rappresentano unulteriore occasione per esprimere vicinanza e riconoscenza agli uomini e alle donne delle Forze dellOrdine che, con professionalità, equilibrio e spirito di servizio, operano quotidianamente a tutela d...-->continua
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|22/07/2026 - Motonautica Lucana: il 25 luglio giornata della prevenzione dellannegamento
Sabato 25 luglio 2026 sul lungomare di Policoro Località Torre Mozza (a fianco porto Marinagri ) si terrà la giornata mondiale della prevenzione dellannegamento (World Drowning Prevention Day). Le esercitazioni di salvataggio e primo soccorso saranno curate...-->continua
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|22/07/2026 - Marateale: straordinario successo per Rivedersi
Raccontare il cancro non solo attraverso la medicina, ma anche mediante le emozioni, la speranza e la bellezza. Con questo obiettivo è nato Rivedersi, il cortometraggio diretto da Michele Bizzi e Adelaide Dante De Fino, presentato al Marateale 2026, nel sugg...-->continua
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|22/07/2026 - Carbone accoglie il Gruppo Scout AGESCI Brindisi 2
Prosegue l'estate dello scoutismo a Carbone, che dal 17 al 27 luglio ospita nel bosco "Vaccarizzo" il Gruppo Scout AGESCI Brindisi 2, secondo gruppo accolto dalla comunità nel corso della stagione estiva.
L'iniziativa rappresenta un'importante occasio...-->continua
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|22/07/2026 - Autonomia differenziata, Summa (Spi Cgil Basilicata): "Penalizzerà la regione"
"Le preintese sull'autonomia differenziata che si stanno firmando in queste ore tra governo e regioni del nord di fatto sottraggono risorse alle regioni del sud oltre che spaccare il Paese in due. Sono pertanto inaccettabili le dichiarazioni del presidente del...-->continua
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