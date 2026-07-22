Sabato 25 luglio 2026 sul lungomare di Policoro Località Torre Mozza (a fianco porto Marinagri ) si terrà la giornata mondiale della prevenzione dellannegamento (World Drowning Prevention Day). Le esercitazioni di salvataggio e primo soccorso saranno curate dalla Motonautica Lucana referente regionale della F.i.s.a. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico ). Il programma della giornata è cosi suddiviso:

ore 10.00 presentazione del dispositivo massaggiatore cardiaco pneumatico , una innovazione tecnologica per il primo soccorso.

ore 11.00 dimostrazione salvamento in mare.

La giornata mondiale nasce per sensibilizzare e informare sulla necessità di prevenire gli annegamenti, attraverso incontri con istituzioni, operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso.

La giornata è stata promossa e patrocinata dalla Città di Policoro bandiera blu per un mare in sicurezza.

La Giornata Mondiale della Prevenzione dellAnnegamento (World Drowning Prevention Day) è uniniziativa dellOMS che segue la Risoluzione dellONU dellaprile 2021 e che mira a evidenziare il tragico e profondo impatto dellannegamento e a offrire strategie di prevenzione salvavita.

La sicurezza in mare e in piscina di bagnanti e diportisti è un argomento importante e vitale per i numerosi turisti e bagnanti che affollano le nostre spiagge e le strutture turistiche soprattutto nei periodi estivi, la cittadinanza è invitata.