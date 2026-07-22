-->
|
La voce della Politica
|Marateale: straordinario successo per Rivedersi
22/07/2026
|Raccontare il cancro non solo attraverso la medicina, ma anche mediante le emozioni, la speranza e la bellezza. Con questo obiettivo è nato Rivedersi, il cortometraggio diretto da Michele Bizzi e Adelaide Dante De Fino, presentato al Marateale 2026, nel suggestivo scenario del Teatro Santa Venere.
Sul palco della kermesse cinematografica sono saliti tutti i protagonisti del progetto, che ha visto la partecipazione straordinaria dellattrice Bianca Nappi e di un cast interamente lucano composto da Eva Immediato, Gabriella Bagnasco, Flame (Mattia Sciaraffa) e Antony Traficante.
Liniziativa è stata realizzata grazie al sostegno della Lucana Film Commission, della Regione Basilicata e del Gal "La cittadella del sapere".
Il progetto è nato allinterno dellIRCCS CROB di Rionero in Vulture, dove sono stati realizzati due spazi speciali denominati Il Giardino di Eva, dedicati ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Ambienti pensati per offrire accoglienza, ascolto e un sostegno concreto nei momenti in cui le terapie modificano profondamente limmagine e la percezione di sé. In queste stanze volontari qualificati mettono a disposizione servizi di estetica, parruccheria e barberia, accompagnando i pazienti nel delicato percorso di cambiamento legato ai trattamenti oncologici. I servizi vengono garantiti sia negli spazi del Giardino di Eva sia direttamente nei reparti di degenza, assicurando continuità, vicinanza e cura anche nei giorni più difficili.
Distribuito da Walter Nicoletti Voce e Spettacolo, il cortometraggio ha scelto proprio questi luoghi come ambientazione principale, raccontando con autenticità la realtà del progetto e il valore umano che lo anima. Accanto agli spazi del CROB, i Laghi di Monticchio diventano, nella narrazione, il simbolo della libertà, della riconciliazione con sé stessi e della rinascita, rappresentando il ritorno alla vita e la possibilità di rivedersi con occhi nuovi.
Lopera racconta con delicatezza la missione dellassociazione Arcipelago Eva: umanizzare le cure, restituire dignità allimmagine della persona, sostenere lidentità dei pazienti e costruire un ponte tra cinema, territorio e comunità.
"Fin dallinizio abbiamo sentito lesigenza di raccontare non la malattia, ma tutto ciò che le ruota attorno: le relazioni, la presenza, i gesti semplici che spesso non trovano spazio nei racconti pubblici, ma che possono cambiare profondamente la qualità della vita di una persona - ha spiegato Adelaide Dante De Fino, autrice del soggetto - per questo abbiamo scelto una narrazione leggera, attraversata dallironia e dalla tenerezza".
Per Marianna Cappiello, presidente dellassociazione Arcipelago Eva, il cortometraggio rappresenta molto più di unopera cinematografica. "Nasce dal desiderio di raccontare, con delicatezza e verità, ciò che ogni giorno promuoviamo attraverso le nostre attività: la centralità della persona, la cura delle relazioni e la dignità di storie che troppo spesso rimangono in silenzio. Un grazie speciale al Marateale e al suo direttore, Nicola Timpone, per averci aiutato a realizzare questo progetto ".
Grande emozione ha accompagnato la presentazione del cast, accolto dallapplauso del pubblico del Marateale.
"Con Rivedersi ho condiviso lemozione dei volontari che ogni giorno donano bellezza e speranza a chi rischia di perderle - ha raccontato Bianca Nappi -abbiamo girato in pochi giorni, in un luogo reale di malattia ma anche di straordinaria umanità e bellezza".
Entusiasta anche Flame (Mattia Sciaraffa): "Per chi, come me, arriva dal mondo della musica, avvicinarsi al cinema attraverso un progetto così significativo è stato il modo migliore per iniziare questo nuovo percorso".
Per Gabriella Bagnasco, "non è solo un cortometraggio, ma una storia di sensibilizzazione che prova a esorcizzare la malattia, aiutandoci a considerarla come uno degli ostacoli che la vita può presentare, senza che questo renda la vita meno degna di essere vissuta pienamente".
Eva Immediato lo ha definito "un viaggio silenzioso e rispettoso nel dolore, una morte e una rinascita".
Determinante è stato il sostegno della Lucana Film Commission. "Abbiamo voluto sostenere il cortometraggio per il grande valore sociale che Arcipelago Eva esprime attraverso le sue attività allinterno del CROB - ha sottolineato la presidente Margherita Romaniello - con il Centro Oncologico abbiamo inoltre promosso un ciclo di proiezioni nellauditorium della struttura, perché il cinema accanto alla cura diventa esso stesso parte della cura. È scientificamente dimostrato che le emozioni positive generate dalla visione di un film contribuiscono al benessere psicofisico dei pazienti oncologici durante il percorso terapeutico".
Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore sanitario dellIRCCS CROB, Rocco Mario Calabrese, perchè " la presenza di Rivedersi al Marateale rappresenta un riconoscimento importante per un progetto che unisce cultura, cinema e impegno sociale. Le immagini e larte hanno il potere di sensibilizzare, educare allempatia e contribuire alla costruzione di una comunità più coesa. Tutto questo è stato possibile grazie a una forte sinergia istituzionale e territoriale".
Entusiasta il direttore del Marateale, Nicola Timpone, perchè " il festival non è solo glamour o passerelle, è anche sociale, e noi sosteniamo già da un bel po' l'associazione "Arcipelago Eva " con tante iniziative che abbiamo fatto e che continueremo a fare".
Il cortometraggio, proiettato a Trecchina nellambito del Marateale, è stato sostenuto anche dai Comuni di Rionero in Vulture, Melfi, Ginestra, Rapone, Barile, Atella, Venosa, San Fele, Ripacandida, Maschito e Lavello, a conferma del forte radicamento territoriale di un progetto che ha fatto della solidarietà, della cultura e della bellezza strumenti di cura e di speranza.
|
archivio
|La Voce della Politica
|22/07/2026 - Nova Siri, il rilancio delle Vasche di SantAlessio
Venerdì 24 luglio, alle ore 20, il Comune di Nova Siri presenterà alle Vasche di SantAlessio gli interventi di riqualificazione del sito e il programma delle iniziative che accompagneranno il percorso di valorizzazione, realizzati nellambito del progetto Sentieri del Benes...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Apre a Nemoli lisola ecologica. Appello del sindaco Carlomagno ai cittadini
Apre lisola ecologica di Nemoli. Da Mercoledì 22 luglio i cittadini
residenti nei Comuni di Nemoli e Rivello, potranno conferire rifiuti
ingombranti e olio vegetale esausto presso il centro comunale di
raccolta ubicato presso larea Artigianale di...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Bigherati e Curatella (Futuro Nazionale), vicinanza alle Forze dell'Ordine
«I recenti episodi verificatisi a Matera rappresentano unulteriore occasione per esprimere vicinanza e riconoscenza agli uomini e alle donne delle Forze dellOrdine che, con professionalità, equilibrio e spirito di servizio, operano quotidianamente a tutela d...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Motonautica Lucana: il 25 luglio giornata della prevenzione dellannegamento
Sabato 25 luglio 2026 sul lungomare di Policoro Località Torre Mozza (a fianco porto Marinagri ) si terrà la giornata mondiale della prevenzione dellannegamento (World Drowning Prevention Day). Le esercitazioni di salvataggio e primo soccorso saranno curate...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Marateale: straordinario successo per Rivedersi
Raccontare il cancro non solo attraverso la medicina, ma anche mediante le emozioni, la speranza e la bellezza. Con questo obiettivo è nato Rivedersi, il cortometraggio diretto da Michele Bizzi e Adelaide Dante De Fino, presentato al Marateale 2026, nel sugg...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Carbone accoglie il Gruppo Scout AGESCI Brindisi 2
Prosegue l'estate dello scoutismo a Carbone, che dal 17 al 27 luglio ospita nel bosco "Vaccarizzo" il Gruppo Scout AGESCI Brindisi 2, secondo gruppo accolto dalla comunità nel corso della stagione estiva.
L'iniziativa rappresenta un'importante occasio...-->continua
|
|
|22/07/2026 - Autonomia differenziata, Summa (Spi Cgil Basilicata): "Penalizzerà la regione"
"Le preintese sull'autonomia differenziata che si stanno firmando in queste ore tra governo e regioni del nord di fatto sottraggono risorse alle regioni del sud oltre che spaccare il Paese in due. Sono pertanto inaccettabili le dichiarazioni del presidente del...-->continua
|
|