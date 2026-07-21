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La voce della Politica
|Tragedia sul lavoro a Mongrassano, il cordoglio della CISL Calabria
21/07/2026
|"La drammatica notizia della scomparsa del giovane operaio di soli 23 anni, vittima dellennesimo tragico incidente sul lavoro avvenuto nel parco eolico di Mongrassano, ci riempie di profondo dolore e indignazione. A nome di tutta la CISL Calabria, esprimo il più sentito cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari, agli amici e ai colleghi del giovane.
Vedere spegnersi una vita così giovane sul lavoro è un prezzo inaccettabile che una società civile non può e non deve pagare. In attesa che gli organi competenti e la Magistratura facciano piena luce sulla dinamica dei fatti e sulle eventuali responsabilità, ribadiamo con forza che sulla sicurezza sul lavoro non sono ammessi tagli, superficialità o deroghe.
La sicurezza non è un costo, ma un diritto inalienabile e una priorità assoluta. Servono più controlli, formazione continua e lapplicazione rigorosa delle norme di prevenzione in ogni settore, compreso quello delle manutenzioni industriali ed energetiche. Fermiamo questa scia di sangue. Il lavoro deve dare dignità e futuro, mai togliere la vita".
Così il segretario generale di CISL Calabria, Giuseppe Lavia, sulla tragica scomparsa dell'operaio 23enne nel Cosentino.
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archivio
|La Voce della Politica
|21/07/2026 - Basilicata. Regione e Anas fanno il punto sulla viabilità
Fare il punto sull'avanzamento degli interventi in corso e condividere le prospettive di sviluppo della rete stradale lucana. È stato il focus dell'incontro di questa mattina nella sede Anas di Potenza, al quale hanno preso parte l'amministratore delegato di Anas, Claudio An...-->continua
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|21/07/2026 - Stigliano, confronto in ASM: condivisi gli obiettivi per il potenziamento del Presidio ospedaliero
Si è svolto oggi, nella sede della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, un incontro dedicato al futuro del Presidio Ospedaliero Distrettuale S. Peragine di Stigliano, al quale hanno preso parte il Sindaco di Stigliano Francesco Micuc...-->continua
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|21/07/2026 - Tragedia sul lavoro a Mongrassano, il cordoglio della CISL Calabria
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|21/07/2026 - Maurizio Girasole nuovo segretario generale Filt Cgil Matera
Maurizio Girasole è il nuovo segretario generale Filt Cgil Matera, eletto questa mattina all'unanimità dall'assemblea generale, alla presenza del segretario generale Filt Cgil nazionale, Stefano Malorgio. Eletti in segreteria anche Salvatore Chetti e Andrea Al...-->continua
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|21/07/2026 - Palumbo (UGL Potenza):Ennesima giovane vita spezzata sul lavoro''
L'UGL Potenza esprime il più profondo cordoglio e si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia di Michele Rago, il giovane operaio di 25 anni, originario di Brindisi di Montagna, che questa mattina ha perso tragicamente la vita durante un int...-->continua
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|21/07/2026 - Viadotto Tiera:ultimo check in Prefettura prima del via alle operazioni
A pochi giorni dalla demolizione controllata del Viadotto Tiera, la macchina organizzativa, coordinata dalla Prefettura di Potenza, è pronta ad entrare in azione per consentire il ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Foggia-Potenza.
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|21/07/2026 - Una nuova destinazione per il chiosco sito nel Parco della Rimembranza
Dopo una procedura ad evidenza pubblica andata due volte deserta, abbiamo individuato una nuova destinazione.
Da area commerciale a luogo di integrazione.
Il progetto "Il Chiosco dell'Albero Immortale Spazio di Comunità" non si configura come una mer...-->continua
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