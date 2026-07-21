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La voce della Politica
|POC Basilicata, Lacorazza: si perdono risorse, chiesti chiarimenti
21/07/2026
|Il capogruppo del Pd deposita un'interrogazione per avere chiarimenti sul Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020, sulle modalità di utilizzo delle risorse e sui criteri di individuazione dei soggetti beneficiari
"In una Basilicata che perde circa 25 milioni di euro destinati all'agricoltura lucana perché non spesi nell'ambito della programmazione 2014-2022 del Programma di sviluppo rurale, altri 50 milioni di euro destinati a rendere più attrattive Tito, Jesce e La Martella nell'ambito della ZES (Zona economica speciale), mentre si registrano ritardi su numerosi investimenti e si utilizzano circa 100 milioni di euro delle compensazioni ambientali per coprire il deficit della sanità, è doveroso fare piena luce anche sull'utilizzo del Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020". È quanto afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
"Il POC - prosegue Lacorazza - rappresenta una scialuppa di salvataggio per evitare il disimpegno automatico dei fondi europei in presenza di ritardi e criticità. Proprio per questo abbiamo depositato un'interrogazione per conoscere con precisione come siano state utilizzate le risorse, quali scelte siano state compiute e quali margini residuino nella fase conclusiva della programmazione. Con il documento - aggiunge Lacorazza - interroghiamo la Giunta sul valore finanziario complessivo del POC 2014-2020, con riferimento alla dotazione finanziaria complessiva, alle risorse già impegnate e già erogate, a quelle ancora disponibili e alle eventuali economie maturate. Chiediamo inoltre quali siano i termini previsti per il completamento del Programma, con particolare riferimento ai termini per l'assunzione degli impegni, la realizzazione degli interventi, la rendicontazione della spesa e la chiusura definitiva del Programma".
"Ancora - prosegue Lacorazza - è necessario sapere quali procedure siano state adottate dalla Regione per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse del POC, specificando se siano stati emanati avvisi pubblici, manifestazioni di interesse, procedure comparative ovvero altre modalità di selezione; quali criteri di valutazione siano stati utilizzati per l'ammissione a finanziamento degli interventi e quali verifiche amministrative, tecniche, economiche e finanziarie siano state effettuate prima dell'approvazione dei singoli progetti. Inoltre chiediamo quali siano tutti i soggetti beneficiari del POC Basilicata 2014-2020, con l'indicazione, per ciascun intervento, del soggetto beneficiario, del titolo del progetto, dell'importo finanziato, dell'Asse e dell'Azione di riferimento, dello stato di attuazione, delle somme già erogate e di quelle ancora da erogare; il quadro aggiornato e completo di tutti gli interventi finanziati nell'ambito del POC Basilicata 2014-2020, comprensivo dello stato di avanzamento fisico e finanziario dei progetti, al fine di garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche".
"Il POC è lo strumento con cui la Regione sta gestendo la fase finale della programmazione 2014-2020. Per questo - conclude Lacorazza - si deve poter conoscere il quadro complessivo delle risorse, le modalità con cui sono stati selezionati gli interventi e i beneficiari, lo stato di attuazione dei progetti e i criteri che hanno orientato le decisioni. Di fronte ai definanziamenti, alla perdita di fondi e all'utilizzo di risorse destinate allo sviluppo per coprire il disavanzo sanitario, il Consiglio regionale ha diritto di sapere come si sta mettendo riparo alla situazione. Con questa operazione di trasparenza e chiarezza ci auguriamo di venirne a capo."
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