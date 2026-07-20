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La voce della Politica
|''Potenza e Nocerina scelgono il campo comunale per i ritiri precampionato''
20/07/2026
|Per il secondo anno consecutivo due società si alterneranno sul terreno in erba naturale. Quasi un mese di allenamenti, preparazione e amichevoli nella Città del Benessere
Latronico si prepara a vivere quasi un mese allinsegna del grande calcio, confermandosi ancora una volta una sede ideale per i ritiri precampionato delle società sportive.
Dal 16 al 31 luglio 2026, il campo sportivo comunale ospita per il terzo anno consecutivo il Potenza Calcio, vincitore della prima storica Coppa Italia di Serie C della propria storia.
Subito dopo, dal 31 luglio al 12 agosto, sarà la volta della Nocerina 1910, prestigiosa formazione campana militante nel campionato di Serie D.
Per il secondo anno consecutivo, quindi, due squadre si alterneranno a Latronico per svolgere la propria preparazione estiva. Quasi un mese di calcio giocato ad alto livello, con allenamenti, preparazione atletica, sedute tecnico-tattiche e partite amichevoli che offriranno agli appassionati la possibilità di osservare da vicino il lavoro di calciatori e staff tecnici.
Un risultato reso possibile soprattutto dalla qualità del campo sportivo comunale, dotato di un terreno di gioco in erba naturale, curato durante tutto lanno attraverso interventi costanti e programmati di manutenzione.
La struttura, utilizzata regolarmente anche dalla squadra locale, viene preservata con grande attenzione affinché possa garantire condizioni ottimali sia per lattività sportiva ordinaria sia per appuntamenti di particolare importanza come i ritiri precampionato.
La scelta del Potenza per il terzo anno consecutivo e larrivo della Nocerina rappresentano un riconoscimento concreto della qualità del terreno di gioco, dellorganizzazione assicurata dal Comune e della capacità di accoglienza dellintera comunità latronichese.
Negli ultimi anni sono sempre di più le società che chiedono informazioni e manifestano interesse per svolgere la propria preparazione a Latronico. Un segnale importante, che dimostra come gli investimenti nella manutenzione degli impianti sportivi possano generare opportunità non soltanto per lo sport, ma anche per il turismo e per leconomia locale.
I ritiri porteranno infatti nel territorio calciatori, dirigenti, tecnici, collaboratori e tifosi, con ricadute positive per le strutture ricettive, la ristorazione, le attività commerciali e i servizi.
Latronico non offre soltanto un campo sportivo di qualità, ma un ambiente particolarmente adatto alla preparazione atletica: clima gradevole, tranquillità, natura, accoglienza e numerose possibilità di recupero e di svago dopo gli allenamenti.
Linvito è rivolto anche ai tifosi del Potenza e della Nocerina, che potranno raggiungere Latronico per seguire la propria squadra e approfittare delloccasione per visitare le cascate, il Parco Termale, i boschi, i percorsi naturalistici e gli altri luoghi più suggestivi del territorio.
«Vedere il nostro campo in queste condizioni è motivo di grande soddisfazione. Dietro un terreno di gioco così curato ci sono programmazione, manutenzione costante e il lavoro di tante persone che desidero ringraziare», dichiara il sindaco di Latronico, Fausto De Maria.
«Per il terzo anno consecutivo ospitiamo il Potenza Calcio e, per il secondo anno di seguito, due squadre si alterneranno nel nostro impianto. Non si tratta più di un episodio occasionale, ma di un percorso che si sta consolidando. Le richieste da parte delle società aumentano e questo conferma che stiamo costruendo una reputazione importante nel settore dei ritiri sportivi».
«Vogliamo che il calcio diventi anche unoccasione per far conoscere Latronico. Aspettiamo i tifosi per seguire gli allenamenti e le amichevoli, ma anche per scoprire le nostre cascate, il Parco Termale e le bellezze naturalistiche della nostra comunità. Li aspettiamo per vedere la propria squadra del cuore e vivere Latronico, Città del Benessere».
Con larrivo del Potenza e della Nocerina, Latronico rafforza dunque la propria vocazione sportiva e turistica, dimostrando come la cura degli impianti, laccoglienza e la valorizzazione delle risorse naturali possano concorrere alla crescita e alla promozione di un intero territorio.
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