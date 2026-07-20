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La voce della Politica
|Quarto (FdI): «Maratea conferma la centralità dell'agricoltura.''
20/07/2026
|«La giornata di Maratea per partecipare al convegno dal titolo Lagricoltura come volanodi sviluppo dellItalia e della Basilicata ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi strategici dell'agricoltura italiana e lucana. La presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha confermato ancora una volta l'attenzione concreta del Governo Meloni verso un comparto fondamentale per lo sviluppo della Basilicata».
Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto, che esprime soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa organizzata dal partito.
«Rivolgo il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento e a tutte le componenti di Fratelli d'Italia che, con impegno e spirito di squadra, hanno reso possibile una giornata di grande valore politico e programmatico. Un plauso particolare va all'assessore regionale alle Politiche agricole, Carmine Cicala, per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla piena riuscita dell'iniziativa. Un ringraziamento va anche ai parlamentari lucani di Fratelli d'Italia, il senatore Gianni Rosa e i deputati Salvatore Caiata e Aldo Mattia, ed ai componenti del gruppo consiliare regionale, che con la loro presenza hanno contribuito a rafforzare il legame tra il territorio lucano e l'azione del Governo nazionale. È stata la dimostrazione di un partito capace di fare sintesi tra il lavoro del Governo nazionale, della Regione e dei territori.»
Quarto sottolinea inoltre il significato della partecipazione del sindaco di Matera, Antonio Nicoletti. «La presenza del sindaco Nicoletti ha rappresentato un segnale importante. La sua partecipazione ha dato ulteriore prestigio all'iniziativa e testimonia come Fratelli d'Italia sappia esprimere una classe dirigente coesa, capace di condividere i momenti di confronto sui grandi temi dello sviluppo. Quando le istituzioni dialogano e lavorano insieme, i territori ne traggono beneficio.»
«L'agricoltura è una delle principali leve di crescita della Basilicata e dell'intero Mezzogiorno. Il lavoro che il ministro Lollobrigida sta portando avanti, insieme alla Regione Basilicata e all'assessore Carmine Cicala, va nella direzione di rafforzare la competitività delle imprese agricole, valorizzare le produzioni di qualità, sostenere il ricambio generazionale e garantire una gestione sempre più efficiente delle risorse. La visita in Basilicata ha avuto due significativi momenti preparatori prima dell'appuntamento di Maratea: il sopralluogo alla diga di Senise, tema strategico per il futuro dell'irrigazione e della gestione della risorsa idrica, e l'incontro dedicato alla valorizzazione della razza podolica con l'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata tenutosi a Nemoli, dovera in corso la XX Mostra Nazionale dei bovini di razza Podolica. È questo il metodo di lavoro che il ministro Lollobrigida sta imprimendo al Ministero: presenza costante sui territori e confronto diretto con gli operatori, accompagnato dalle massime competenze tecniche dell'amministrazione. La presenza del capo di Gabinetto del Masaf, Raffaele Borriello, e del direttore generale di AGEA, Fabio Vitale, testimonia la volontà di affrontare ogni dossier con un approccio operativo, nel quale politica e strutture tecniche lavorano fianco a fianco per dare risposte concrete al mondo agricolo. Fratelli d'Italia continuerà a essere al fianco degli agricoltori lucani con serietà, competenza e una visione di lungo periodo.»
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|La Voce della Politica
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