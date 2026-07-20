Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto il ritiro del Coordinamento Nazionale di Forza Italia Giovani in Trentino-Alto Adige, fortemente voluto dal Segretario Nazionale Simone Leoni.



A rappresentare la Basilicata Roberta Taddei, Responsabile Nazionale Rapporti Esterni della Segreteria di Forza Italia Giovani, e Simone Pierro, Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata.



È stata questa loccasione per fare un bilancio di quanto fatto finora, per riflettere sui valori, per proporre idee innovative ma anche, e soprattutto, per programmare un futuro che veda i giovani sempre più protagonisti e decisivi nei processi politici decisionali.



Di seguito le parole di Roberta Taddei: «Questi tre giorni di ritiro estivo della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani sono stati unimportante occasione di confronto sui valori che ci uniscono e sulle proposte con cui vogliamo contribuire a costruire il futuro del Paese.



Ho portato al centro del dibattito alcuni temi che considero fondamentali per un centrodestra moderno, liberale e riformatore. Ho sostenuto la necessità che il congelamento degli ovuli sia preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale, affinché la libertà di diventare genitori non sia condizionata esclusivamente dalle possibilità economiche. Ho ribadito la necessità di una revisione della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, affinché anche in Italia sia maggiormente accessibile.



Ho inoltre proposto lintroduzione del congedo mestruale come misura di civiltà e di tutela della salute delle lavoratrici, insieme a interventi di carattere economico come la revisione degli scaglioni IRPEF e una ulteriore riduzione del cuneo fiscale per sostenere famiglie, lavoratori e imprese.



Abbiamo affrontato anche il tema dello spopolamento dei piccoli borghi, una delle grandi sfide del nostro tempo, rispetto alla quale servono politiche concrete capaci di creare opportunità, servizi e sviluppo, affinché nessun territorio venga lasciato indietro.



Accanto alle proposte programmatiche, abbiamo riaffermato con convinzione i valori che ispirano la nostra azione politica: lorgoglio della nostra identità occidentale, la difesa delle libertà che caratterizzano la nostra civiltà e il riconoscimento delle radici cristiane che hanno contribuito a plasmare la nostra cultura e le nostre istituzioni.



Credo che oggi più che mai serva il coraggio di affermare con serenità e convinzione lorgoglio di essere occidentali, di difendere i principi della democrazia liberale e di costruire un centrodestra moderno, inclusivo, capace di coniugare libertà individuali, crescita economica e responsabilità sociale. È questo il contributo che, come Forza Italia Giovani, vogliamo continuare a dare al dibattito politico nazionale.»



Sui temi regionali è intervenuto Simone Pierro: «Il nostro movimento giovanile ha dimostrato, negli ultimi mesi, una straordinaria capacità attrattiva, frutto di un posizionamento politico ben preciso e di contenuti che mettano sempre più lindividuo e la libertà al centro, consapevoli della necessità di un partito e di un centrodestra davvero moderno e che stia al passo con i tempi. È compito nostro, daltronde, stimolare e sollecitare la classe dirigente per far sì che le nuove generazioni possano essere poste in primo piano nellazione politica, con misure concrete che favoriscano crescita e sviluppo.



Ho portato allattenzione del Coordinamento Nazionale quanto stiamo realizzando in Basilicata, grazie agli sforzi, alle idee e alla passione delle ragazze e dei ragazzi della Segreteria Regionale del movimento giovanile. Abbiamo, infatti, dimostrato in questi mesi anzitutto di voler formarci e di voler conoscere appieno gli aspetti tecnici, storici e istituzionali della politica. È proprio per questo che abbiamo deciso di costituire una Scuola di formazione politica regionale che sta riscontrando un notevole successo e che ha fatto da apripista per altre regioni.



Lobiettivo di Forza Italia Giovani Basilicata, però, resta quello di poter incidere concretamente sulle dinamiche legislative che riguardano il mondo giovanile, e da qui limpegno per collaborare con i nostri rappresentanti regionali, offrendo spunti e proposte che riteniamo necessarie per far crescere la nostra regione e per porre un freno al dramma dello spopolamento e della fuga dei giovani dalla Basilicata.



Ho insistito, inoltre, sulla necessità di valorizzare i piccoli centri, che in una regione come la nostra rappresentano il cuore pulsante della società. Per far crescere la Basilicata, infatti, è necessario dare la possibilità a tutti i comuni, dal più piccolo al più grande, di sentirsi protagonisti di un processo di innovazione. Questo lo si potrà garantire unicamente con una visione e una strategia politica che miri a mettere in risalto le peculiarità di ciascun territorio: per uno sviluppo economico che possa poggiare su basi solide dobbiamo sì essere consapevoli dei limiti, ma dobbiamo, soprattutto, sfruttare al massimo le potenzialità e le capacità che ogni singolo paese, con caratteristiche proprie, ha da offrire.



La strada tracciata è quella giusta e i risultati ci stanno premiando, ma la nostra azione non si fermerà di certo qui: ogni successo, per noi, rappresenta e rappresenterà un punto di partenza per fare sempre meglio e per continuare ad essere un punto di riferimento per le nostre generazioni.»