Il presidente del Comitato Pro-Bretella 585, Mimino Ricciardi, ha inviato una lettera tramite PEC al sindaco di Lauria, Antonio Rossino, e al presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, per sollecitare la realizzazione delle opere di riqualificazione e valoriz... -->continua

Nel corso dellincontro che si è svolto presso la presidenza della Regione Basilicata, dedicato alle problematiche dellassistenza sanitaria nel territorio del Senisese, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha assunto limpegno di promuovere listituzione ... -->continua