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La voce della Politica
|Sicurezza, a SantArcangelo la firma del Protocollo per il controllo di vicinato
20/07/2026
|Si terrà mercoledì 22 luglio prossimo, con inizio alle ore 11,30, presso lAbbazia di Santa Maria DOrsoleo, a SantArcangelo (Pz), la riunione del Comitato provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, per la sottoscrizione del Protocollo dintesa sul controllo di vicinato con i Sindaci dei Comuni di Corleto Perticara e SantArcangelo.
Nel corso della riunione di Comitato, sarà anche esaminato landamento della delittuosità nei comprensori dei suddetti Comuni, per mettere a punto iniziative in materia di sicurezza urbana.
Al Comitato parteciperanno, oltre ai Sindaci di Corleto Perticara e SantArcangelo, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Potenza ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia.
Il presente comunicato vale come invito agli Organi di Stampa.
archivio
|La Voce della Politica
|20/07/2026 - Rotatoria della Bretella 585, il Comitato scrive a Comune e Provincia
Il presidente del Comitato Pro-Bretella 585, Mimino Ricciardi, ha inviato una lettera tramite PEC al sindaco di Lauria, Antonio Rossino, e al presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, per sollecitare la realizzazione delle opere di riqualificazione e valoriz...-->continua
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|20/07/2026 - Casa della Comunità Hub di Senise, la Cgil chiede alla Regione lavvio del Tavolo tecnico
Nel corso dellincontro che si è svolto presso la presidenza della Regione Basilicata, dedicato alle problematiche dellassistenza sanitaria nel territorio del Senisese, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha assunto limpegno di promuovere listituzione ...-->continua
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|20/07/2026 - Lo sfruttamento nel turismo non è una novità. L'UGL Matera lo denuncia da anni.''
Le immagini e le inchieste trasmesse oggi dal TG5 non raccontano nulla che l'UGL Matera non abbia già denunciato con forza negli ultimi anni. Quello che oggi conquista le cronache nazionali è una realtà che il nostro sindacato conosce bene perché emerge quotid...-->continua
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|20/07/2026 - Quarto (FdI): «Maratea conferma la centralità dell'agricoltura.''
«La giornata di Maratea per partecipare al convegno dal titolo Lagricoltura come volanodi sviluppo dellItalia e della Basilicata ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi strategici dell'agricoltura italiana e lucana. La presenza del min...-->continua
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|20/07/2026 - Forza Italia Giovani, Taddei e Pierro a Trento: tre giorni di confronto su proposte e valori
Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto il ritiro del Coordinamento Nazionale di Forza Italia Giovani in Trentino-Alto Adige, fortemente voluto dal Segretario Nazionale Simone Leoni.
A rappresentare la Basilicata Roberta Taddei, Responsabile N...-->continua
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|20/07/2026 - Sicurezza, a SantArcangelo la firma del Protocollo per il controllo di vicinato
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|19/07/2026 - Bardi e Occhiuto: il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà Scalea-Maratea
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo allundicesima edizione de LaRipartenza, liberi di pensare, levento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea, ha annunciato insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, un...-->continua
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