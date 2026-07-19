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La voce della Politica
|Bardi e Occhiuto: il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà Scalea-Maratea
19/07/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo allundicesima edizione de LaRipartenza, liberi di pensare, levento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea, ha annunciato insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, unimportante iniziativa destinata a rafforzare laccessibilità dellarea tirrenica.
Insieme al Presidente Occhiuto abbiamo condiviso la volontà che il futuro scalo di Scalea assuma la denominazione di Scalea-Maratea, una scelta che riconosce il valore strategico di un territorio che, pur appartenendo a due regioni diverse, rappresenta ununica grande destinazione turistica del Mezzogiorno. Inserire il nome di Maratea nello scalo significa dare maggiore visibilità alla Basilicata sulle rotte aeree e rafforzare lattrattività internazionale dellintero comprensorio. Lobiettivo è favorire collegamenti sempre più rapidi con Roma e con altre destinazioni attraverso aeromobili di piccole e medie dimensioni, mettendo a sistema le potenzialità di Calabria e Basilicata. La collaborazione tra regioni confinanti è la strada giusta per superare i confini amministrativi e costruire servizi capaci di generare sviluppo, turismo e nuove opportunità per cittadini e imprese. Quando i territori fanno squadra, i benefici si estendono ben oltre i rispettivi confini. È questa la visione che intendiamo portare avanti: un Mezzogiorno che cresce attraverso la cooperazione istituzionale e investimenti che migliorano concretamente laccessibilità e la competitività dei nostri territori.
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|19/07/2026 - Bardi e Occhiuto: il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà Scalea-Maratea
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|18/07/2026 - TPL Basilicata, Lacorazza: è il fallimento più evidente di Pepe
Il Capogruppo PD: Perché il provvedimento arriva così in ritardo se era così semplice? C'è un TPL da anni in proroga con gare andate deserte
"Voler dare una mano alle lavoratrici ed ai lavoratori è un fatto sacrosanto, come sostiene lassessore r...-->continua
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|18/07/2026 - Mattia e Caiata (FdI): ''Da Lollobrigida attenzione concreta alla Basilicata e alla diga di Senise''
«La presenza del ministro Francesco Lollobrigida in Basilicata conferma la costante attenzione del Governo nazionale verso il nostro territorio». Lo dichiarano i deputati di Fratelli dItalia, Aldo Mattia e Salvatore Caiata, che hanno partecipato alla visita d...-->continua
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|18/07/2026 - Potenza: un tavolo su 'Migranti e migrazioni, dalle radici alla ritornanza'
Migranti e Migrazioni, dalle radici alla ritornanza. E' questo il tema della tavola rotonda in programma venerdì 24 luglio alle 10:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza. A promuovere il dibattito la Sezione Medio Basento di Italia Nostra, la Commissione d...-->continua
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|18/07/2026 - Carnet di viaggio ai lavoratori, la Fismic-Confsal Basilicata fa chiarezza
Nei giorni scorsi la segreteria regionale della Fismic-Confsal Basilicata aveva richiamato lattenzione, con una lettera aperta inviata alla Regione Basilicata, delle istituzioni regionali sulle difficoltà dei lavoratori dellarea industriale di San Nicola di...-->continua
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|18/07/2026 - Sanità nel Senisese, Bulfaro: ''La Regione convochi il Tavolo sulla Casa della Comunità''
Resta ancora in attesa di attuazione limpegno assunto dalla Regione Basilicata per la convocazione di un Tavolo di approfondimento sulla realizzazione della Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento dei servizi sanitari nel Senisese. A sollecitare...-->continua
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|18/07/2026 - Venosa, azzerata la Giunta: l'affondo di Uniti per Venosa
VENOSA Dal rilancio della comunicazione istituzionale all'azzeramento dell'intera Giunta comunale nel giro di appena quattro giorni. È questo il contrasto evidenziato dal gruppo consiliare di opposizione Uniti per Venosa, che interviene dopo il decreto con c...-->continua
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