Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo allundicesima edizione de LaRipartenza, liberi di pensare, levento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea, ha annunciato insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, unimportante iniziativa destinata a rafforzare laccessibilità dellarea tirrenica.







Insieme al Presidente Occhiuto abbiamo condiviso la volontà che il futuro scalo di Scalea assuma la denominazione di Scalea-Maratea, una scelta che riconosce il valore strategico di un territorio che, pur appartenendo a due regioni diverse, rappresenta ununica grande destinazione turistica del Mezzogiorno. Inserire il nome di Maratea nello scalo significa dare maggiore visibilità alla Basilicata sulle rotte aeree e rafforzare lattrattività internazionale dellintero comprensorio. Lobiettivo è favorire collegamenti sempre più rapidi con Roma e con altre destinazioni attraverso aeromobili di piccole e medie dimensioni, mettendo a sistema le potenzialità di Calabria e Basilicata. La collaborazione tra regioni confinanti è la strada giusta per superare i confini amministrativi e costruire servizi capaci di generare sviluppo, turismo e nuove opportunità per cittadini e imprese. Quando i territori fanno squadra, i benefici si estendono ben oltre i rispettivi confini. È questa la visione che intendiamo portare avanti: un Mezzogiorno che cresce attraverso la cooperazione istituzionale e investimenti che migliorano concretamente laccessibilità e la competitività dei nostri territori.



