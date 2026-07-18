Il Capogruppo PD: Perché il provvedimento arriva così in ritardo se era così semplice? C'è un TPL da anni in proroga con gare andate deserte





"Voler dare una mano alle lavoratrici ed ai lavoratori è un fatto sacrosanto, come sostiene lassessore regionale Pasquale Pepe, un fatto di 'giustizia', sostenuto da tutti i sindacati. Chi non può sostenere una iniziativa di questo tipo e se possibile, a determinate condizioni, estendibile ad altre lavoratrici e altri lavoratori? Quindi il giochetto delle curve pro o contro non cè. Su questo non ci piove, evitiamo propaganda e confusione, anche perché negli anni i sindacati, e in questi giorni la stessa dichiarazione della FISMIC CONFSAL che ha visto il mio sostegno pubblico, prima ancora della posizione dellassessore regionale Pepe, hanno fatto questa richiesta. Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.



"Ci sono due fatti che - precisa Lacorazza - non si può far finta di non vedere. Il primo. Ma se 'giustizia' è fatta oggi perché, nonostante proposte e sollecitazioni da tempo avanzate, il provvedimento arriva così in ritardo?

Se tutto era così semplice perché in questi due anni lAssessore regionale Pepe non si è mosso prima facendo gravare costi 'ingiusti' sulle tasche delle famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori?

Almeno avrebbe dovuto dire 'scusate il ritardo' nellapplicazione tardiva di una scelta ancor più necessaria in periodi in cui laltalena produttiva è stata davvero enorme e lorganizzazione del lavoro last minute molto pesante".

"Poi - aggiunge Lacorazza - cè un secondo tema che non è sfuggito nelle dichiarazioni di tutti i sindacati che pongono con forza la relazione tra questa scelta, i cui dubbi o incompletezze procedurali sono oggettive, e il contesto nel quale ci si muove: un TPL da anni in proroga con gare andate deserte. Daltra parte e lo stesso dirigente Arcieri cha ha firmato la DGR e che risponde ad una mia interrogazione un anno e mezzo fa mettendo in relazione le agevolazioni agli operai e le gare sugli extralotti urbani. Lassessore Pepe non poteva non sapere. Questo, al netto dei post e dei video, è il vero fallimento dellassessore regionale Pasquale Pepe, da due anni alla guida del dipartimento".

"Possiamo parlare di fallimento - sottolinea Lacorazza - perché da tempo, appunto dalla partenza di questa legislatura, avevamo avanzato un ragionamento sul quale eravamo anche disponibili a mettere la faccia: Piano, risorse e procedure. Non devo riportare alle memoria, in questa fase, riscontri di questa impostazione ma il fatto che dopo la propaganda restano i fatti".

"E vorrei essere chiaro: prima o poi - conclude Lacorazza - qualcosa accadrà, dovrà accadere e mi auguro che ci si risparmi il video di una narrazione che racconti una svolta storica".

