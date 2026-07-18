«La presenza del ministro Francesco Lollobrigida in Basilicata conferma la costante attenzione del Governo nazionale verso il nostro territorio». Lo dichiarano i deputati di Fratelli dItalia, Aldo Mattia e Salvatore Caiata, che hanno partecipato alla visita del ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, prima alla diga di Senise, dove ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori finalizzati allaumento della capacità di accumulo idrico dellinvaso, e successivamente a Nemoli, nellambito di ViviLucania, la manifestazione dedicata anche alla valorizzazione della razza podolica. «Come ha sottolineato il ministro Lollobrigida, il Governo Meloni non poteva lasciare una infrastruttura strategica come la diga di Senise nelle condizioni di abbandono in cui è rimasta per decenni. Oggi, finalmente, i lavori procedono con continuità e rappresentano un investimento fondamentale per garantire risorse idriche al territorio e sostenere il comparto agricolo», affermano Mattia e Caiata. I due parlamentari ricordano, inoltre, limpegno della Commissione Ambiente e Infrastrutture sul dossier: «Su nostra iniziativa, la Commissione ha già effettuato una visita istituzionale alla diga di Senise e continueremo a seguire con la massima attenzione lavanzamento dei lavori. Si tratta di unopera strategica non solo per la Basilicata, ma per unampia parte del Mezzogiorno». Infine, Mattia e Caiata hanno evidenziato anche il valore della tappa di Nemoli: «Lincontro con gli allevatori e con i protagonisti di ViviLucania testimonia lattenzione del Governo verso le eccellenze agroalimentari e zootecniche lucane. La valorizzazione della razza podolica e delle produzioni di qualità rappresenta un tassello importante della strategia di sviluppo delle aree interne e del comparto agricolo regionale».