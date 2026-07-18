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La voce della Politica
|Mattia e Caiata (FdI): ''Da Lollobrigida attenzione concreta alla Basilicata e alla diga di Senise''
18/07/2026
|«La presenza del ministro Francesco Lollobrigida in Basilicata conferma la costante attenzione del Governo nazionale verso il nostro territorio». Lo dichiarano i deputati di Fratelli dItalia, Aldo Mattia e Salvatore Caiata, che hanno partecipato alla visita del ministro dellAgricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, prima alla diga di Senise, dove ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori finalizzati allaumento della capacità di accumulo idrico dellinvaso, e successivamente a Nemoli, nellambito di ViviLucania, la manifestazione dedicata anche alla valorizzazione della razza podolica. «Come ha sottolineato il ministro Lollobrigida, il Governo Meloni non poteva lasciare una infrastruttura strategica come la diga di Senise nelle condizioni di abbandono in cui è rimasta per decenni. Oggi, finalmente, i lavori procedono con continuità e rappresentano un investimento fondamentale per garantire risorse idriche al territorio e sostenere il comparto agricolo», affermano Mattia e Caiata. I due parlamentari ricordano, inoltre, limpegno della Commissione Ambiente e Infrastrutture sul dossier: «Su nostra iniziativa, la Commissione ha già effettuato una visita istituzionale alla diga di Senise e continueremo a seguire con la massima attenzione lavanzamento dei lavori. Si tratta di unopera strategica non solo per la Basilicata, ma per unampia parte del Mezzogiorno». Infine, Mattia e Caiata hanno evidenziato anche il valore della tappa di Nemoli: «Lincontro con gli allevatori e con i protagonisti di ViviLucania testimonia lattenzione del Governo verso le eccellenze agroalimentari e zootecniche lucane. La valorizzazione della razza podolica e delle produzioni di qualità rappresenta un tassello importante della strategia di sviluppo delle aree interne e del comparto agricolo regionale».
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|La Voce della Politica
|18/07/2026 - TPL Basilicata, Lacorazza: è il fallimento più evidente di Pepe
Il Capogruppo PD: Perché il provvedimento arriva così in ritardo se era così semplice? C'è un TPL da anni in proroga con gare andate deserte
"Voler dare una mano alle lavoratrici ed ai lavoratori è un fatto sacrosanto, come sostiene lassessore regionale Pasqua...-->continua
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|18/07/2026 - Mattia e Caiata (FdI): ''Da Lollobrigida attenzione concreta alla Basilicata e alla diga di Senise''
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|18/07/2026 - Potenza: un tavolo su 'Migranti e migrazioni, dalle radici alla ritornanza'
Migranti e Migrazioni, dalle radici alla ritornanza. E' questo il tema della tavola rotonda in programma venerdì 24 luglio alle 10:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza. A promuovere il dibattito la Sezione Medio Basento di Italia Nostra, la Commissione d...-->continua
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|18/07/2026 - Carnet di viaggio ai lavoratori, la Fismic-Confsal Basilicata fa chiarezza
Nei giorni scorsi la segreteria regionale della Fismic-Confsal Basilicata aveva richiamato lattenzione, con una lettera aperta inviata alla Regione Basilicata, delle istituzioni regionali sulle difficoltà dei lavoratori dellarea industriale di San Nicola di...-->continua
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|18/07/2026 - Sanità nel Senisese, Bulfaro: ''La Regione convochi il Tavolo sulla Casa della Comunità''
Resta ancora in attesa di attuazione limpegno assunto dalla Regione Basilicata per la convocazione di un Tavolo di approfondimento sulla realizzazione della Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento dei servizi sanitari nel Senisese. A sollecitare...-->continua
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|18/07/2026 - Venosa, azzerata la Giunta: l'affondo di Uniti per Venosa
VENOSA Dal rilancio della comunicazione istituzionale all'azzeramento dell'intera Giunta comunale nel giro di appena quattro giorni. È questo il contrasto evidenziato dal gruppo consiliare di opposizione Uniti per Venosa, che interviene dopo il decreto con c...-->continua
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|18/07/2026 - Stop al fotovoltaico selvaggio, Mattia: ''La Corte Costituzionale conferma la nostra posizione''
Dalla Corte Costituzionale arriva la conferma che il Governo non ha sbagliato nel contrastare il fenomeno del fotovoltaico selvaggio, che rischia di sottrarre ettari ed ettari di terreni fertili alla produzione alimentare. Lo dichiara il deputato Aldo Mattia...-->continua
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