Migranti e Migrazioni, dalle radici alla ritornanza. E' questo il tema della tavola rotonda in programma venerdì 24 luglio alle 10:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza. A promuovere il dibattito la Sezione Medio Basento di Italia Nostra, la Commissione dei Lucani nel Mondo, l'Associazione degli ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, il Ministero per la Cultura e il Polo Bibliotecario di Potenza. Il ritorno alle origini di una comunità italo-argentina di lucani da Grassano e Tricarico. I due centri della collina materana al centro dunque del dibattito che vedrà i saluti istituzionali del Direttore del Polo Bibliotecario, Luigi Catalani. A discutere del tema delle migrazioni saranno Luigi Scaglione, Presidente della Commissione dei Lucani nel Mondo, Michele Radice, Presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari e Consiglieri della Regione Basilicata, Enza Spano, Presidente della Sezione Italia Nostra Medio Basento, Tony Perrone, residente a Buenos Aires, i Sindaci di Grassano e Tricarico Filippo Luberto e Paolo Paradiso. Dopo la pausa pranzo, quindi nel primo pomeriggio è previsto un laboratorio di cucina lucana curato dal Club del Fornello di Rivalta di Potenza e gli intermezzi musicali di Antonio Guastamacchia, cultore della musica popolare. Una tavola rotonda a più voci attende i tanti appassionati di cultura popolare che avranno modo di dibattere e discutere il tema delle migrazioni, ormai al centro dell'agenda istituzionale e politica nazionale in un contesto di alto spessore culturale, politico. etico, sociale e economico. Sempre nel corso del dibattito sarà presentato il progetto Basilicata Cult, il progetto innovativo di Basilicata nel mondo, curato proprio da Luigi Catalani.