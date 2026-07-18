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La voce della Politica
|Carnet di viaggio ai lavoratori, la Fismic-Confsal Basilicata fa chiarezza
18/07/2026
|Nei giorni scorsi la segreteria regionale della Fismic-Confsal Basilicata aveva richiamato lattenzione, con una lettera aperta inviata alla Regione Basilicata, delle istituzioni regionali sulle difficoltà dei lavoratori dellarea industriale di San Nicola di Melfi che sostengono i costi degli abbonamenti al trasporto pubblico pur utilizzando il servizio, per pochi giorni al mese, in presenza di discontinuità produttiva. Una istanza accolta dal vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha annunciato lavvio delliter amministrativo per lintroduzione della nuova misura tariffaria a consumo. Forte preoccupazione su questa misura è stata espressa da qualche sindacato dei trasporti lucano secondo il quale con questo provvedimento si aggraverebbe, ulteriormente, la situazione della Cotrab.
Pronta la risposta della Fismic-Confsal Basilicata. Ribadiamo con forza che la misura approvata dalla Regione Basilicata e già inoltrata anche alla Regione Puglia (ancora in attesa di risposta) -afferma il segretario generale della Fismic-Confsal Basilicata Pasquale Capocasale- non solo è giusta e doverosa, ma va realmente a tutelare le vere esigenze dei lavoratori. La Cotrab è una azienda che lavora con il pubblico e sicuramente questultimo ha sempre adottato misure per salvaguardare lazienda e, quindi, i lavoratori. La nostra, invece, è una richiesta sacrosanta soprattutto in un momento di grande difficoltà produttiva dellarea industriale di Melfi a tutela delle maestranze. A nostro avviso sbaglia il sindacato quando smette di preoccuparsi dei lavoratori. Il ruolo del sindacato è un altro.
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Ho scelto di attendere prima di scrivere. Non per indifferenza, ma per rispetto.
Di fronte a immagini come queste, il silenzio, a volte, vale più di tante parole.
In queste ore sono stati espressi dolore, rabbia, sgomento e vicinanza.
Sentimenti...-->continua
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