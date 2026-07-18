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La voce della Politica
|Sanità nel Senisese, Bulfaro: ''La Regione convochi il Tavolo sulla Casa della Comunità''
18/07/2026
|Resta ancora in attesa di attuazione limpegno assunto dalla Regione Basilicata per la convocazione di un Tavolo di approfondimento sulla realizzazione della Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento dei servizi sanitari nel Senisese. A sollecitare lavvio del confronto è la coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, che richiama la necessità di dare seguito agli impegni presi durante lincontro del 29 giugno scorso in Presidenza della Regione. Di seguito la nota stampa
Richiesta di attuazione dellimpegno assunto per la convocazione del Tavolo di approfondimento sulla Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento della sanità nel Senisese.
Nel corso dellincontro svoltosi il 29 giugno 2026, presso la Presidenza della Regione Basilicata, dedicato alle problematiche dellassistenza sanitaria nel territorio del Senisese, il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha assunto limpegno di promuovere listituzione di un Tavolo di approfondimento quale sede di confronto tecnico finalizzata allesame della proposta concernente la realizzazione della Casa della Comunità Hub nel Comune di Senise.
Ad oggi, tale impegno non risulta ancora attuato.
Quel tavolo non rappresenta un semplice adempimento istituzionale, ma loccasione per affrontare con serietà e responsabilità le criticità sanitarie che interessano il Senisese, un territorio interno che, a causa della sua conformazione geografica, dello spopolamento e delle difficoltà dei collegamenti, necessita di unattenzione particolare e di risposte adeguate, per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità dei servizi sanitari e sociosanitari.
Con la presente si chiede, pertanto, di voler procedere alla tempestiva costituzione dellorganismo annunciato, affinché possa essere svolta unistruttoria tecnica approfondita sulla fattibilità della proposta, nel rispetto dei criteri previsti dal DM 77/2022, della programmazione sanitaria regionale e delle specifiche esigenze assistenziali del Senisese e delle aree interne ad esso afferenti. Al fine di garantire trasparenza, certezza del procedimento ed efficacia dellattività istruttoria, si chiede altresì che la costituzione dellorganismo avvenga mediante apposito provvedimento amministrativo recante almeno:
le motivazioni delliniziativa, con riferimento al DM 77/2022, alla programmazione sanitaria regionale , allincontro del 29 giugno scorso presso la Presidenza della Regione e alle istanze formulate dal territorio;
loggetto dei lavori, individuato nella valutazione della fattibilità tecnico-organizzativa dellistituzione della Casa della Comunità Hub di Senise, nel più ampio contesto del rafforzamento dellassistenza territoriale nelle aree interne;
la composizione del Tavolo e compiti attribuiti ai partecipanti;
i tempi previsti per la conclusione dei lavori
Lattivazione di tale percorso consentirebbe di dare concreta attuazione allimpegno assunto, assicurando una valutazione tecnica trasparente, partecipata e fondata su dati oggettivi, nellinteresse delle comunità del Senisese e del miglioramento dellofferta sanitaria territoriale.
La Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese
Carmelina Bulfaro
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