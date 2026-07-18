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Sanità nel Senisese, Bulfaro: ''La Regione convochi il Tavolo sulla Casa della Comunità''

18/07/2026

Resta ancora in attesa di attuazione limpegno assunto dalla Regione Basilicata per la convocazione di un Tavolo di approfondimento sulla realizzazione della Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento dei servizi sanitari nel Senisese. A sollecitare lavvio del confronto è la coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese, Carmelina Bulfaro, che richiama la necessità di dare seguito agli impegni presi durante lincontro del 29 giugno scorso in Presidenza della Regione. Di seguito la nota stampa

Richiesta di attuazione dellimpegno assunto per la convocazione del Tavolo di approfondimento sulla Casa della Comunità Hub di Senise e sul potenziamento della sanità nel Senisese.

Nel corso dellincontro svoltosi il 29 giugno 2026, presso la Presidenza della Regione Basilicata, dedicato alle problematiche dellassistenza sanitaria nel territorio del Senisese, il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha assunto limpegno di promuovere listituzione di un Tavolo di approfondimento quale sede di confronto tecnico finalizzata allesame della proposta concernente la realizzazione della Casa della Comunità Hub nel Comune di Senise.
Ad oggi, tale impegno non risulta ancora attuato.
Quel tavolo non rappresenta un semplice adempimento istituzionale, ma loccasione per affrontare con serietà e responsabilità le criticità sanitarie che interessano il Senisese, un territorio interno che, a causa della sua conformazione geografica, dello spopolamento e delle difficoltà dei collegamenti, necessita di unattenzione particolare e di risposte adeguate, per garantire ai cittadini equità di accesso e qualità dei servizi sanitari e sociosanitari.
Con la presente si chiede, pertanto, di voler procedere alla tempestiva costituzione dellorganismo annunciato, affinché possa essere svolta unistruttoria tecnica approfondita sulla fattibilità della proposta, nel rispetto dei criteri previsti dal DM 77/2022, della programmazione sanitaria regionale e delle specifiche esigenze assistenziali del Senisese e delle aree interne ad esso afferenti. Al fine di garantire trasparenza, certezza del procedimento ed efficacia dellattività istruttoria, si chiede altresì che la costituzione dellorganismo avvenga mediante apposito provvedimento amministrativo recante almeno:
le motivazioni delliniziativa, con riferimento al DM 77/2022, alla programmazione sanitaria regionale , allincontro del 29 giugno scorso presso la Presidenza della Regione e alle istanze formulate dal territorio;
loggetto dei lavori, individuato nella valutazione della fattibilità tecnico-organizzativa dellistituzione della Casa della Comunità Hub di Senise, nel più ampio contesto del rafforzamento dellassistenza territoriale nelle aree interne;
la composizione del Tavolo e compiti attribuiti ai partecipanti;
i tempi previsti per la conclusione dei lavori
Lattivazione di tale percorso consentirebbe di dare concreta attuazione allimpegno assunto, assicurando una valutazione tecnica trasparente, partecipata e fondata su dati oggettivi, nellinteresse delle comunità del Senisese e del miglioramento dellofferta sanitaria territoriale.
La Coordinatrice del Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese
Carmelina Bulfaro



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