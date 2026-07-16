-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Crisi industriale in Basilicata, vertice a Palazzo Chigi

16/07/2026

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata.

All'incontro hanno preso parte il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali problemi che interessano il sistema produttivo regionale, con particolare riferimento alla crisi del comparto automotive, alla capacità estrattiva di gas e petrolio, allo sviluppo industriale e al finanziamento degli interventi nelle aree ZES. Sono stati inoltre esaminati i temi dell'approvvigionamento idrico per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia, del piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e delle iniziative legate alla ZES Cultura.

----

Quello di oggi, a Palazzo Chigi, è stato un confronto di fondamentale importanza che dimostra la massima attenzione del Governo nazionale verso la Basilicata in un momento così delicato per il nostro tessuto produttivo e industriale. Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, a margine della riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla quale hanno partecipato i Ministri Urso, Calderone e Foti, oltre a una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al centro del tavolo sono state poste le principali emergenze e opportunità del territorio lucano: dalla crisi profonda del comparto automotive alla capacità estrattiva di gas e petrolio, fino allo sviluppo industriale, alle infrastrutture idriche per gli stabilimenti di Acciaierie dItalia, al piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e ai progetti legati alla ZES e alla ZES Cultura.

Abbiamo sviscerato i dossier più caldi per il futuro della nostra regione - ha spiegato il Governatore -. La complessità delle sfide che abbiamo di fronte, a partire dalla transizione dell'automotive fino alla gestione strategica delle risorse idriche ed energetiche, richiede un approccio mirato, tempestivo e sinergico. Proprio per dare concretezza al percorso avviato a Palazzo Chigi, il Presidente Bardi ha annunciato l'avvio immediato di una serie di incontri bilaterali con i singoli Ministeri e i dipartimenti competenti. Questi tavoli tecnici consentiranno di fare un punto analitico e aggiornato sulle singole vertenze e sulle risorse disponibili con l'obiettivo di disegnare strategie d'azione congiunte tra Regione e Governo per sbloccare i finanziamenti e salvaguardare i livelli occupazionali.

La Basilicata non può muoversi da sola di fronte a crisi di portata globale e nazionale - ha aggiunto Bardi -. L'impegno condiviso oggi con il Sottosegretario Mantovano e con i Ministri presenti ci permette di tradurre i singoli dossier in piani d'azione definiti, con tempi e risorse certe, per dare risposte immediate ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie lucane.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
16/07/2026 - Sifus: lettera aperta al Ministro Lollobrigida

La Basilicata non è una terra da sfruttare, è una terra in cui investire. Dalla diga di Monte Cotugno parta il riscatto della Basilicata: basta prendere, è tempo di restituire.
Signor Ministro,
apprendiamo che sabato sarà a Senise, sulle sponde della diga di Monte ...-->continua
16/07/2026 - Volontariato e promozione sociale, la Regione finanzia 27 progetti

È stato pubblicato sul BURB e sul sito della Regione Basilicata, nella sezione avvisi e bandi, l'avviso pubblico da 1.585.184,00 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni i...-->continua
16/07/2026 - Crisi industriale in Basilicata, vertice a Palazzo Chigi

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata.

All'incontro hanno preso parte il Ministro dell...-->continua
16/07/2026 - Dialisi di Policoro, ASM: Reparto pienamente conforme agli standard di legge''

In riferimento all'articolo pubblicato oggi sulla stampa in merito alla protesta di alcuni pazienti dializzati di Policoro, lAzienda Sanitaria Locale di Matera respinge con fermezza le ricostruzioni che mettono in discussione la qualità e la sicurezza dellas...-->continua
16/07/2026 - Inclusione e mare: Scanzano Jonico dà il via a "Mare senza barriere"

Per il secondo anno di fila, lAmministrazione Cariello insieme con lassociazione Lultima Luna APS, portano linclusività sulle spiagge scanzanesi con liniziativa Mare senza barriere.

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, è stato inaugurat...-->continua
16/07/2026 - Bonifica del SIN di Tito, Mongiello: Dalla logica dellemergenza a quella della rigenerazione''

La bonifica come occasione di rigenerazione territoriale, sviluppo sostenibile e rilancio economico. È questo il messaggio emerso dallincontro pubblico Bonifica e Rigenerazione. Presente e futuro del Sin di Tito, che si è svolto ieri nella sala consiliare d...-->continua
16/07/2026 - "Una Spiaggia per Tutti", rifinanziato il progetto

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera di aggiornamento del progetto "Una Spiaggia per Tutti" per le annualità 2026-2027, destinando ulteriori 100 mila euro per garantire la prosecuzione e il potenziamento delle attività di assistenza al...-->continua













Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo