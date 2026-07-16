-->
|
La voce della Politica
|Crisi industriale in Basilicata, vertice a Palazzo Chigi
16/07/2026
|Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata.
All'incontro hanno preso parte il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Sottosegretario Paolo Barelli e una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel corso della riunione sono stati affrontati i principali problemi che interessano il sistema produttivo regionale, con particolare riferimento alla crisi del comparto automotive, alla capacità estrattiva di gas e petrolio, allo sviluppo industriale e al finanziamento degli interventi nelle aree ZES. Sono stati inoltre esaminati i temi dell'approvvigionamento idrico per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia, del piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e delle iniziative legate alla ZES Cultura.
----
Quello di oggi, a Palazzo Chigi, è stato un confronto di fondamentale importanza che dimostra la massima attenzione del Governo nazionale verso la Basilicata in un momento così delicato per il nostro tessuto produttivo e industriale. Lo ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi, a margine della riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla quale hanno partecipato i Ministri Urso, Calderone e Foti, oltre a una rappresentanza per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Al centro del tavolo sono state poste le principali emergenze e opportunità del territorio lucano: dalla crisi profonda del comparto automotive alla capacità estrattiva di gas e petrolio, fino allo sviluppo industriale, alle infrastrutture idriche per gli stabilimenti di Acciaierie dItalia, al piano di autonomia energetica di Acquedotto Lucano e ai progetti legati alla ZES e alla ZES Cultura.
Abbiamo sviscerato i dossier più caldi per il futuro della nostra regione - ha spiegato il Governatore -. La complessità delle sfide che abbiamo di fronte, a partire dalla transizione dell'automotive fino alla gestione strategica delle risorse idriche ed energetiche, richiede un approccio mirato, tempestivo e sinergico. Proprio per dare concretezza al percorso avviato a Palazzo Chigi, il Presidente Bardi ha annunciato l'avvio immediato di una serie di incontri bilaterali con i singoli Ministeri e i dipartimenti competenti. Questi tavoli tecnici consentiranno di fare un punto analitico e aggiornato sulle singole vertenze e sulle risorse disponibili con l'obiettivo di disegnare strategie d'azione congiunte tra Regione e Governo per sbloccare i finanziamenti e salvaguardare i livelli occupazionali.
La Basilicata non può muoversi da sola di fronte a crisi di portata globale e nazionale - ha aggiunto Bardi -. L'impegno condiviso oggi con il Sottosegretario Mantovano e con i Ministri presenti ci permette di tradurre i singoli dossier in piani d'azione definiti, con tempi e risorse certe, per dare risposte immediate ai lavoratori, alle imprese e alle famiglie lucane.
|
archivio
|La Voce della Politica
|16/07/2026 - Sifus: lettera aperta al Ministro Lollobrigida
La Basilicata non è una terra da sfruttare, è una terra in cui investire. Dalla diga di Monte Cotugno parta il riscatto della Basilicata: basta prendere, è tempo di restituire.
Signor Ministro,
apprendiamo che sabato sarà a Senise, sulle sponde della diga di Monte ...-->continua
|
|
|16/07/2026 - Volontariato e promozione sociale, la Regione finanzia 27 progetti
È stato pubblicato sul BURB e sul sito della Regione Basilicata, nella sezione avvisi e bandi, l'avviso pubblico da 1.585.184,00 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni i...-->continua
|
|
|16/07/2026 - Crisi industriale in Basilicata, vertice a Palazzo Chigi
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata.
All'incontro hanno preso parte il Ministro dell...-->continua
|
|
|16/07/2026 - Dialisi di Policoro, ASM: Reparto pienamente conforme agli standard di legge''
In riferimento all'articolo pubblicato oggi sulla stampa in merito alla protesta di alcuni pazienti dializzati di Policoro, lAzienda Sanitaria Locale di Matera respinge con fermezza le ricostruzioni che mettono in discussione la qualità e la sicurezza dellas...-->continua
|
|
|16/07/2026 - Inclusione e mare: Scanzano Jonico dà il via a "Mare senza barriere"
Per il secondo anno di fila, lAmministrazione Cariello insieme con lassociazione Lultima Luna APS, portano linclusività sulle spiagge scanzanesi con liniziativa Mare senza barriere.
Dopo il successo dello scorso anno, infatti, è stato inaugurat...-->continua
|
|
|16/07/2026 - Bonifica del SIN di Tito, Mongiello: Dalla logica dellemergenza a quella della rigenerazione''
La bonifica come occasione di rigenerazione territoriale, sviluppo sostenibile e rilancio economico. È questo il messaggio emerso dallincontro pubblico Bonifica e Rigenerazione. Presente e futuro del Sin di Tito, che si è svolto ieri nella sala consiliare d...-->continua
|
|
|16/07/2026 - "Una Spiaggia per Tutti", rifinanziato il progetto
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera di aggiornamento del progetto "Una Spiaggia per Tutti" per le annualità 2026-2027, destinando ulteriori 100 mila euro per garantire la prosecuzione e il potenziamento delle attività di assistenza al...-->continua
|
|