In riferimento all'articolo pubblicato oggi sulla stampa in merito alla protesta di alcuni pazienti dializzati di Policoro, lAzienda Sanitaria Locale di Matera respinge con fermezza le ricostruzioni che mettono in discussione la qualità e la sicurezza dellassistenza erogata presso il Centro Dialisi dellOspedale di Policoro.

LASM ribadisce che il reparto rispetta pienamente tutti i requisiti e gli standard previsti dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le dimensioni dei locali sia per gli spazi destinati a ciascuna postazione dialitica. Analogamente la dotazione tecnologica, le attrezzature sanitarie, lorganizzazione del personale e lintero assetto funzionale del reparto rispettano i canoni previsti per laccreditamento e per lerogazione di un'assistenza sicura e di qualità che include anche i requisiti relativi ai ricambi daria negli ambienti di degenza e di trattamento, come previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Particolarmente grave appare il tentativo di ricondurre allattuale organizzazione del servizio il decesso di alcuni pazienti. Secondo lASM è una speculazione che fa leva su vicende umane dolorose per giungere a conclusioni prive di fondamento clinico o scientifico in grado di alimentare paure ingiustificate tra pazienti e familiari.



I pazienti sono costantemente monitorati dal nostro personale medico e infermieristico  dichiara il direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, Giovanni Santarsia  e la stragrande maggioranza di loro ha espresso soddisfazione per il servizio ricevuto finora. Diversi pazienti hanno anche riferito di sentirsi meglio al termine delle sedute di dialisi effettuate presso il nostro reparto rispetto a quelle precedentemente svolte nel centro privato. Questo rappresenta per noi il riconoscimento più importante del lavoro quotidiano svolto con professionalità e dedizione.



Con Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 293/2026, la struttura ha conseguito sia l'autorizzazione allesercizio dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale nella disciplina di Nefrologia e Dialisi sia il relativo accreditamento istituzionale. Si tratta di provvedimenti amministrativi rilasciati esclusivamente allesito di rigorose verifiche tecniche, che certificano ufficialmente la piena conformità della struttura a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.



LASM di Matera rinnova la propria vicinanza ai pazienti nefropatici e alle loro famiglie e invita tutti i soggetti coinvolti ad affrontare una vicenda tanto delicata con senso di responsabilità, evitando strumentalizzazioni e affermazioni non veritiere che rischiano di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e servizio sanitario pubblico.