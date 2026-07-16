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La voce della Politica
|Dialisi di Policoro, ASM: Reparto pienamente conforme agli standard di legge''
16/07/2026
|In riferimento all'articolo pubblicato oggi sulla stampa in merito alla protesta di alcuni pazienti dializzati di Policoro, lAzienda Sanitaria Locale di Matera respinge con fermezza le ricostruzioni che mettono in discussione la qualità e la sicurezza dellassistenza erogata presso il Centro Dialisi dellOspedale di Policoro.
LASM ribadisce che il reparto rispetta pienamente tutti i requisiti e gli standard previsti dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le dimensioni dei locali sia per gli spazi destinati a ciascuna postazione dialitica. Analogamente la dotazione tecnologica, le attrezzature sanitarie, lorganizzazione del personale e lintero assetto funzionale del reparto rispettano i canoni previsti per laccreditamento e per lerogazione di un'assistenza sicura e di qualità che include anche i requisiti relativi ai ricambi daria negli ambienti di degenza e di trattamento, come previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
Particolarmente grave appare il tentativo di ricondurre allattuale organizzazione del servizio il decesso di alcuni pazienti. Secondo lASM è una speculazione che fa leva su vicende umane dolorose per giungere a conclusioni prive di fondamento clinico o scientifico in grado di alimentare paure ingiustificate tra pazienti e familiari.
I pazienti sono costantemente monitorati dal nostro personale medico e infermieristico dichiara il direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, Giovanni Santarsia e la stragrande maggioranza di loro ha espresso soddisfazione per il servizio ricevuto finora. Diversi pazienti hanno anche riferito di sentirsi meglio al termine delle sedute di dialisi effettuate presso il nostro reparto rispetto a quelle precedentemente svolte nel centro privato. Questo rappresenta per noi il riconoscimento più importante del lavoro quotidiano svolto con professionalità e dedizione.
Con Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 293/2026, la struttura ha conseguito sia l'autorizzazione allesercizio dell'attività di assistenza specialistica ambulatoriale nella disciplina di Nefrologia e Dialisi sia il relativo accreditamento istituzionale. Si tratta di provvedimenti amministrativi rilasciati esclusivamente allesito di rigorose verifiche tecniche, che certificano ufficialmente la piena conformità della struttura a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
LASM di Matera rinnova la propria vicinanza ai pazienti nefropatici e alle loro famiglie e invita tutti i soggetti coinvolti ad affrontare una vicenda tanto delicata con senso di responsabilità, evitando strumentalizzazioni e affermazioni non veritiere che rischiano di compromettere il rapporto di fiducia tra cittadini e servizio sanitario pubblico.
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archivio
|La Voce della Politica
|16/07/2026 - Sifus: lettera aperta al Ministro Lollobrigida
La Basilicata non è una terra da sfruttare, è una terra in cui investire. Dalla diga di Monte Cotugno parta il riscatto della Basilicata: basta prendere, è tempo di restituire.
Signor Ministro,
apprendiamo che sabato sarà a Senise, sulle sponde della diga di Monte ...-->continua
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|16/07/2026 - Volontariato e promozione sociale, la Regione finanzia 27 progetti
È stato pubblicato sul BURB e sul sito della Regione Basilicata, nella sezione avvisi e bandi, l'avviso pubblico da 1.585.184,00 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni i...-->continua
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|16/07/2026 - Crisi industriale in Basilicata, vertice a Palazzo Chigi
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto oggi, a Palazzo Chigi, una riunione dedicata alla situazione di crisi industriale e produttiva della Regione Basilicata.
All'incontro hanno preso parte il Ministro dell...-->continua
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|16/07/2026 - Inclusione e mare: Scanzano Jonico dà il via a "Mare senza barriere"
Per il secondo anno di fila, lAmministrazione Cariello insieme con lassociazione Lultima Luna APS, portano linclusività sulle spiagge scanzanesi con liniziativa Mare senza barriere.
Dopo il successo dello scorso anno, infatti, è stato inaugurat...-->continua
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|16/07/2026 - Bonifica del SIN di Tito, Mongiello: Dalla logica dellemergenza a quella della rigenerazione''
La bonifica come occasione di rigenerazione territoriale, sviluppo sostenibile e rilancio economico. È questo il messaggio emerso dallincontro pubblico Bonifica e Rigenerazione. Presente e futuro del Sin di Tito, che si è svolto ieri nella sala consiliare d...-->continua
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|16/07/2026 - "Una Spiaggia per Tutti", rifinanziato il progetto
La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera di aggiornamento del progetto "Una Spiaggia per Tutti" per le annualità 2026-2027, destinando ulteriori 100 mila euro per garantire la prosecuzione e il potenziamento delle attività di assistenza al...-->continua
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