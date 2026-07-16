La bonifica come occasione di rigenerazione territoriale, sviluppo sostenibile e rilancio economico. È questo il messaggio emerso dallincontro pubblico Bonifica e Rigenerazione. Presente e futuro del Sin di Tito, che si è svolto ieri nella sala consiliare del Comune di Tito. E stato un momento di confronto istituzionale dedicato allo stato di avanzamento delle attività di messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del Sito di interesse nazionale. Al tavolo dei relatori sono intervenuti il sindaco di Tito Fabio Laurino, il Commissario unico di Governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati, generale Giuseppe Vadalà, il Sub Commissario tenente colonnello Nino Tarantino, lassessore allAmbiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata Laura Mongiello, lingegnere Elvira Armenio, responsabile della Struttura di missione per la bonifica dei Sin della Regione Basilicata e limprenditore Donato Macchia presidente vicario di Confindustria Basilicata.



Ad aprire il confronto è stato il Generale Giuseppe Vadalà, che ha ribadito il valore strategico del percorso di risanamento avviato sul territorio. Questo incontro rappresenta un tassello cruciale nel percorso di risanamento del territorio di Tito. Il nostro impegno, in sinergia con la Regione Basilicata e lamministrazione comunale, è volto non solo alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti, ma alla restituzione di questi spazi alla collettività in unottica di rigenerazione sostenibile. La trasparenza e il dialogo con la comunità sono i pilastri del nostro operato: intervenire su un Sin significa prendersi cura della salute pubblica e gettare le basi per il futuro economico e ambientale di questo territorio. A raccogliere il testimone è stata quindi lassessore regionale all'Ambiente Laura Mongiello, che ha ribadito l'impegno della Regione Basilicata nel trasformare le bonifiche in una concreta opportunità di sviluppo. È in atto un vero e proprio cambio di paradigma che sposta l'attenzione dallemergenza alla programmazione. Le bonifiche non possono più essere considerate soltanto un costo o una ferita del passato, ma devono diventare un investimento strategico e una leva di rigenerazione territoriale. Oggi siamo qui per dimostrare che ambiente e sviluppo economico non sono termini contrapposti, ma due dimensioni che devono procedere insieme attraverso trasparenza, competenze scientifiche e cooperazione istituzionale.



Mongiello ha quindi posto laccento sul ruolo della Struttura di missione regionale per la bonifica dei Sin, indicandola come il perno della nuova governance regionale in materia di risanamento ambientale. Per superare definitivamente le lentezze del passato abbiamo scelto di dotare la Regione Basilicata di una Struttura di missione dedicata esclusivamente ai Siti di interesse nazionale. È una scelta strategica che ci consente di mettere a sistema competenze specialistiche, continuità amministrativa e un coordinamento costante con il Ministero dellAmbiente, Arpab, i Comuni e la struttura commissariale del Generale Vadalà. Il lavoro che questa squadra, guidata dall'ingegnere Elvira Armenio, coadiuvata dallingegnere Simone Piedilato, sta portando avanti è oggi centrale per accelerare i procedimenti, garantire il monitoraggio degli interventi e accompagnare il territorio verso una bonifica efficace e definitiva. È questa la strada che abbiamo scelto per dare risposte concrete ai cittadini e restituire piena fiducia nei processi di risanamento ambientale. Infine, lassessore ha ribadito come la bonifica rappresenti una leva di sviluppo per il territorio. La sostenibilità ambientale e la corretta gestione del suolo non rappresentano un ostacolo allo sviluppo delle imprese, ma costituiscono oggi un fattore competitivo e di credibilità. Bonificare l'area industriale di Tito significa tutelare la salute pubblica, restituire aree sicure alla collettività e creare le condizioni per attrarre nuovi investimenti e occupazione di qualità. Solo facendo squadra tra istituzioni, imprese e cittadini potremo chiudere definitivamente una pagina complessa del passato e aprire una nuova stagione di rigenerazione e di orgoglio per Tito e per lintera Basilicata. Liniziativa si è conclusa con un confronto aperto tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini, confermando la volontà condivisa di procedere con determinazione lungo il percorso di bonifica e rigenerazione del sito industriale, considerato una delle principali sfide ambientali e di sviluppo della Basilicata.