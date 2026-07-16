Dietro l'oggettività di ogni statistica e dietro ogni singola prestazione erogata non ci sono meri dati contabili, ma volti, storie e percorsi di vita. Ci sono le nostre famiglie, i nostri anziani  custodi della nostra memoria , i giovani e i soggetti più fragili che non devono essere lasciati indietro.



Lo ha dichiarato questa mattina lassessore regionale alla Salute, Politiche della persona e Pnrr, Cosimo Latronico, intervenendo a Matera a margine della presentazione del Rendiconto Sociale 2025 di Inps Basilicata. Nel rappresentare il governo regionale, Latronico ha ringraziato lInps per limpegno sul territorio, definendo il documento dell'istituto previdenziale come una bussola indispensabile per orientare le scelte del domani, elogiando al tempo stesso linstancabile operato di quello che ha definito il motore umano della coesione sociale in Basilicata, ovvero la rete composta da istituzioni, professionisti della cura, amministratori locali e terzo settore.



Nel corso del suo intervento, l'esponente della Giunta regionale ha rimarcato come salute, politiche della persona e sviluppo sociale non possano viaggiare su binari separati. Da questa visione nasce il rilancio del Tavolo Regionale sullInclusione Sociale, unalleanza strategica con l'Inps per coordinare le sinergie ed evitare sovrapposizioni.



Sul fronte delle risorse, Latronico ha rivendicato con orgoglio la straordinaria efficacia amministrativa della Direzione Salute: Con il nuovo Piano Povertà abbiamo stanziato circa 15 milioni di euro complessivi per il triennio 2024, 2025 e 2026, pari a poco meno di 5 milioni allanno. Abbiamo approvato il Piano nei tempi previsti, posizionando la Basilicata tra le prime dieci regioni d'Italia per velocità e precisione. Ma soprattutto, le risorse per le annualità 2024 e 2025 sono già state interamente trasferite a tutti e nove gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della regione, mentre quelle del 2026 verranno erogate entro la fine di questanno.



Un allineamento finanziario che l'assessore ha definito non come un semplice virtuosismo contabile, bensì come una scelta politica fondamentale per garantire liquidità agli enti locali, dare stabilità al personale dei servizi sociali e assicurare tempi dignitosi per la gestione delle pratiche dell'Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro.



La linea tracciata dalla Regione Basilicata rifiuta la logica del puro assistenzialismo. Vogliamo che il sostegno economico sia il primo passo verso il riscatto sociale e lautonomia, ha sottolineato Latronico. Accompagnare una persona significa prenderla per mano, ricostruire un percorso di vita e restituire la dignità del lavoro. Per questo il nostro obiettivo primario è potenziare il Servizio Sociale professionale e i servizi di inserimento lavorativo. Un passaggio cruciale del discorso è stato dedicato anche al Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza: La libertà personale comincia anche dall'autonomia economica. Per questo abbiamo deciso di non limitarci a gestire la misura nazionale dell'INPS, ma di integrarla attivamente con risorse regionali. Garantire alle donne che denunciano la possibilità di ricostruire la propria vita in sicurezza è un atto di civiltà a cui la Basilicata non si sottrarrà mai. L'assessore, infine, non ha nascosto le storiche difficoltà che gravano sul territorio meridionale, invitando a mantenere alta l'attenzione: La povertà non è una statistica ineluttabile, ma una ferita democratica che abbiamo il dovere di sanare. La Regione Basilicata c'è, con le sue risorse e con la determinazione di chi crede che lo sviluppo di una terra si misuri sulla capacità di proteggere i suoi cittadini più fragili.