Lincendio che nella notte ha colpito il territorio di Maratea ripropone con forza una questione che la UIL Basilicata aveva già posto al centro del confronto durante la tappa di On The Way 131  La UIL Basilicata incontra le Persone svoltasi nella città del Tirreno.



In quelloccasione, insieme al Sindaco e agli amministratori locali, abbiamo discusso del futuro di Maratea e delle condizioni necessarie per consolidarne la crescita turistica: servizi di qualità, una migliore accoglienza, infrastrutture efficienti, collegamenti più accessibili, incremento delle strutture ricettive e una strategia capace di rendere il territorio facilmente raggiungibile durante tutto lanno.



Accanto a queste priorità avevamo indicato unaltra grande emergenza: la messa in sicurezza delle coste, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del patrimonio ambientale, condizioni indispensabili per difendere leconomia turistica e garantire uno sviluppo duraturo della Basilicata.



Quanto accaduto nelle ultime ore dimostra che avevamo individuato un tema decisivo. In una regione caratterizzata da boschi, pinete, vallate e aree interne spesso difficili da raggiungere, la prevenzione non può più essere affrontata soltanto durante le emergenze. Deve diventare una priorità permanente delle politiche regionali.



Per questo la UIL Basilicata ribadisce la necessità di costruire una nuova governance della forestazione, fondata sulla manutenzione costante del territorio, sulla prevenzione degli incendi, sul contrasto al dissesto idrogeologico e sulla valorizzazione del lavoro degli operai forestali, che rappresentano un presidio fondamentale per la sicurezza delle comunità.



Non è una questione rinviabile.



Lo abbiamo visto anche durante linverno, quando pochi giorni di piogge intense sono bastati a isolare intere comunità, interrompere collegamenti e mettere in evidenza tutta la fragilità delle nostre infrastrutture. Ancora oggi attendiamo interventi straordinari per strade e cavalcavia da mettere in sicurezza, mentre i disagi della rete ferroviaria continuano a penalizzare cittadini, lavoratori, studenti e turisti.



Una regione che vuole attrarre investimenti, fermare lo spopolamento e far crescere il turismo non può convivere con infrastrutture fragili e con un territorio esposto continuamente ai rischi ambientali.



La Basilicata deve scegliere di investire nella prevenzione prima ancora che nella ricostruzione. Ogni euro destinato alla manutenzione del territorio evita costi economici e sociali molto più elevati e protegge vite umane, attività produttive e patrimonio naturale.



La UIL Basilicata rinnova la propria vicinanza alle comunità colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, ringraziando Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e tutte le forze operative.



Lincendio di Maratea deve rappresentare un punto di svolta. È il momento di trasformare la tutela del territorio in una scelta strategica e permanente, perché senza sicurezza ambientale non possono esserci sviluppo, turismo, lavoro e futuro per la Basilicata.