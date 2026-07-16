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Guardia medica: dal Pd di Rotonda nuovi spunti di riflessione

16/07/2026

Apprendiamo da alcuni cittadini che il servizio guardia medica sabato passato 11/07/2026 non sarebbe stato attivo arrotonda. Nulla di allarmante qualora si sia trattato di una circostanza isolata però, da quanto riferitoci dagli amministratori comunali di maggioranza per le vie brevi, l'eventuale riorganizzazione dei punti di continuità assistenziale e cosa diversa dall'implementazione delle case di comunità e delle altre nuove strutture territoriali, che avverrà, se nel caso, in modi diversi. Tuttavia, non può sfuggire siano questioni collegate.
Noi speriamo che tanto sia e rivendichiamo, da parte degli Amministratori locali, vigilanza sul funzionamento del servizio primario che, ricordiamolo, proprio la Regione Basilicata, insieme all'Asp, istituì tutti i giorni a Rotonda sin dal 2016: mentre, in precedenza, era in vigore lalternanza mensile con Viggianello. Rotonda è il paese più popoloso e centrale della valle. Agli osservatori distratti e alle battute inopportune, e non solo, vogliamo ricordare che non da oggi ma da molti anni ci occupiamo di sanità territoriale.
Per cui, ribadiamo, agli Amministratori di Rotonda chiediamo di vigilare affinché non si modificano situazioni preesistenti e non si creino ulteriori condizioni per sopprimere o depotenziare altri servizi. E se proprio si dovrà discutere e programmare, non lo si può fare pezzo per pezzo ma, parlando della continuità assistenziale in genere, si dovranno esaminare anche lo stato della medicina d'urgenza e delle postazioni esistenti riguardanti il 118 disegnate negli anni 90 del secolo scorso, così come di altre postazioni, in modo che un paese vocato al turismo veda la presenza di un minimo di servizi sanitari. Questa era ed è una delle ragioni per le quali abbiamo chiesto, inascoltati, e ancora una volta chiediamo, la convocazione di un Consiglio comunale aperto su suddetti argomenti che interessano realmente la popolazione rotondese: comunità composta soprattutto da persone anziane e purtroppo anche affette da patologie.
I pannicelli caldi vanno pure bene, ma serve un discorso di prospettiva riguardante il futuro di tutte strutture sanitarie territoriali.

Circolo di Rotonda del Partito Democratico



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