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La voce della Politica
|Incendio Maratea, Bolognetti: se doloso, come temo,autori puniti per crimini contro lumanità
15/07/2026
|Ogni maledetto anno, in Italia scompaiono tra i 10.000 e i 15.000 ettari di bosco. Nel 2025, per dirne una, gli incendi hanno divorato 10.430 ettari di preziosa superficie boschiva. A guidare la classifica tra le regioni italiane troviamo la Sicilia (4.086 ha), la Calabria (2.152 ha), la Campania (1.082 ha), la Puglia (979 ha) e la Basilicata (328 ha). Ma se agli ettari di bosco andati in fumo nel 2025 aggiungessimo le sclerofille, la superficie agricola, ecc., arriveremmo al totale monstre di 79.797 ettari!
È in questa cornice che dobbiamo collocare lennesimo incendio che ha flagellato la costa della bellissima Maratea con costi di varia natura, che di certo assestano un colpo alleconomia della Perla del Tirreno.
Sono da sempre uno strenuo difensore dellart. 27 della nostra Costituzione e da sempre, però, sono assolutamente contrario allabolizione del carcere proposta da alcuni miei ex compagni. Il carcere, a mio avviso, è un deterrente necessario e lo è a maggior ragione nel caso di azioni particolarmente odiose o che vanno indubitabilmente rubricate alla voce crimini contro lumanità.
È mio fermo convincimento che una buona parte degli incendi non sia figlia di fenomeni di autocombustione o altro. Nella maggior parte dei casi lincendio è figlio di deliberati atti criminali.
I delinquenti che appiccano il fuoco, se catturati, vanno condannati per crimini contro l'umanità. Sì, perché è un crimine privare il nostro territorio di boschi, è un crimine mettere a repentaglio la vita delle persone e di coloro che devono mobilitarsi per domare le fiamme. È un crimine mettere a rischio unintera economia e insediamenti abitativi.
Non venite a dirmi, per favore, che è stato il caldo o un fenomeno di autocombustione.
Basta con le solite chiacchiere, occorre prendere provvedimenti seri, finalizzati a un reale controllo del territorio. Occorre anche verificare se ci siano intrecci criminali. A buon intenditor....
Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance
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