Ogni maledetto anno, in Italia scompaiono tra i 10.000 e i 15.000 ettari di bosco. Nel 2025, per dirne una, gli incendi hanno divorato 10.430 ettari di preziosa superficie boschiva. A guidare la classifica tra le regioni italiane troviamo la Sicilia (4.086 ha), la Calabria (2.152 ha), la Campania (1.082 ha), la Puglia (979 ha) e la Basilicata (328 ha). Ma se agli ettari di bosco andati in fumo nel 2025 aggiungessimo le sclerofille, la superficie agricola, ecc., arriveremmo al totale monstre di 79.797 ettari!

È in questa cornice che dobbiamo collocare lennesimo incendio che ha flagellato la costa della bellissima Maratea con costi di varia natura, che di certo assestano un colpo alleconomia della Perla del Tirreno.

Sono da sempre uno strenuo difensore dellart. 27 della nostra Costituzione e da sempre, però, sono assolutamente contrario allabolizione del carcere proposta da alcuni miei ex compagni. Il carcere, a mio avviso, è un deterrente necessario e lo è a maggior ragione nel caso di azioni particolarmente odiose o che vanno indubitabilmente rubricate alla voce crimini contro lumanità.

È mio fermo convincimento che una buona parte degli incendi non sia figlia di fenomeni di autocombustione o altro. Nella maggior parte dei casi lincendio è figlio di deliberati atti criminali.

I delinquenti che appiccano il fuoco, se catturati, vanno condannati per crimini contro l'umanità. Sì, perché è un crimine privare il nostro territorio di boschi, è un crimine mettere a repentaglio la vita delle persone e di coloro che devono mobilitarsi per domare le fiamme. È un crimine mettere a rischio unintera economia e insediamenti abitativi.

Non venite a dirmi, per favore, che è stato il caldo o un fenomeno di autocombustione.

Basta con le solite chiacchiere, occorre prendere provvedimenti seri, finalizzati a un reale controllo del territorio. Occorre anche verificare se ci siano intrecci criminali. A buon intenditor....



Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance