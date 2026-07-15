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La voce della Politica
|San Severino Lucano, al 75 per cento i lavori di bonifica dellarea di Visciglie
15/07/2026
| Proseguono secondo il cronoprogramma gli interventi di messa in sicurezza permanente dell'area di Visciglie, nel territorio comunale di San Severino Lucano. Lopera, finanziata nell'ambito del Pnrr con un investimento complessivo di circa 10,95 milioni di euro, rappresenta uno dei più importanti interventi di bonifica ambientale attualmente in corso in Basilicata ed è finalizzata alla tutela della salute pubblica e alla salvaguardia di un'area di elevato pregio naturalistico.
Lintervento riguarda un sito caratterizzato dalla presenza di amianto di origine naturale. In particolare, nellarea di Visciglie affiorano terreni contenenti fibre di tremolite che, a causa dell'erosione, del dissesto idrogeologico, del ruscellamento delle acque meteoriche e delle attività antropiche, possono disperdersi nell'ambiente rappresentando un potenziale rischio sanitario per la popolazione residente. Il progetto prevede la realizzazione di opere di messa in sicurezza permanente attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, con la creazione di barriere naturalizzate e interventi di idrosemina con specie vegetali autoctone, in grado di stabilizzare il terreno senza alterare il paesaggio del Parco nazionale del Pollino. Larea interessata si estende per circa 269 mila metri quadrati e comprende anche interventi di inertizzazione del fondo stradale in località Croce di Mancine. I lavori, consegnati in via d'urgenza il 26 maggio scorso, hanno già raggiunto un avanzamento del 75,74 per cento, superando il target del 70 per cento fissato dal Piano dAzione dellAccordo di Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e Ministero dellAmbiente e della Sicurezza energetica.
Questo intervento rappresenta uno degli esempi più significativi di come la transizione ecologica debba tradursi in azioni concrete a tutela delle persone e del territorio, dichiara lassessore regionale all'Ambiente Laura Mongiello. Mettere in sicurezza un'area interessata dalla presenza di amianto naturale significa proteggere la salute dei cittadini, preservare un patrimonio ambientale di straordinario valore e dimostrare che sviluppo, sostenibilità e tutela del paesaggio possono procedere insieme. Il raggiungimento di un avanzamento superiore agli obiettivi previsti conferma la capacità della Regione Basilicata di programmare e realizzare interventi complessi, utilizzando al meglio le risorse del Pnrr e del Ministero dellAmbiente. Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le attività di bonifica, perché investire nella sicurezza ambientale significa investire nel futuro delle nostre comunità.
Lintervento è gestito dallassessorato e dalla Direzione generale dellAmbiente della Regione Basilicata, attraverso lUfficio Economia circolare, Rifiuti e Bonifiche, con lobiettivo di eliminare le fonti di dispersione delle fibre di amianto e restituire piena sicurezza a unarea strategica del territorio lucano.
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